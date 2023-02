Esposo de Cintia Cossio reveló cuántos millones se gasta en medias “Ni yo mismo me lo creía”

Cintia Cossio es una reconocida creadora de contenido en redes sociales y también en la plataforma para adultos OnlyFans. Su nombre se dio a conocer por los videos que su hermano, el influencer Yeferson Cossio, compartía de las bromas que le hacía a ella y las reacciones que tenía.

Poco a poco su fama fue creciendo y a hoy cuenta con más de 6 millones de seguidores en Instagram donde suele publicar la gran mayoría de cosas relacionadas con su vida, su esposo y su hijo Thiago. Además, de algunas fotos bastante sensuales.

Cintia Cossio publica fotos sexys - Foto: Instagram @soycintiacossio

A través de sus redes sociales, toda la familia muestra cómo es el diario vivir y también cuentan algunas cosas que a veces dejan a muchos sorprendidos porque para unos no tienen mucho sentido y para otros es un gasto innecesario de dinero.

Esta vez fue Jhoan López quien a través de la dinámica de preguntas y respuestas le contestó a un seguidor un interrogante: “la estupidez más grande en la que ha gastado plata” y el sujeto no dudó en reírse por la respuesta.

Empezó diciendo que una vez había ido a una tienda de la lujosa marca Gucci y pagó $1.400.000 por un par de medias. “No es por la cantidad absurda que me haya gastado de dinero, sino por lo que compré con ese dinero. No sé que me estaba pasando por la cabeza en ese momento”, dijo el también creador de contenido.

El creador de contenido ha viajado a muchos lugares del mundo - Foto: @jhoanlopez

Además afirmó que no es la primera vez que gasta una suma bastante alta en medias puesto que tiene varios pares de marcas muy costosas pero que lo hace porque tiene una obsesión con que estas combinen con sus zapatos y lo que lleve puesto.

Cintia Cossio explotó de furia ante supuesta infidelidad de su pareja sentimental

Cintia Cossio, hermana de Yeferson Cossio, conquistó a millones de personas en redes sociales con su personalidad, sus contenidos y los detalles que reveló sobre su vida personal. La paisa desató controversia con algunas opiniones que dio, varias publicaciones que hizo y las reacciones que tuvo con las bromas de su hermano.

En esa ocasión, la paisa no logró escapar, una vez más, de las ocurrencias de Yeferson Cossio, por lo que cayó en una fuerte broma que involucraba a su esposo, Jhoan López. La influencer fue captada en el preciso momento en el que su pareja recibió una llamada, la cual exponía una supuesta infidelidad.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el contenido, Cintia Cossio estaba desayunando con su compañero sentimental y un amigo, cuando entró una llamada de una mujer que le reclamaba a López por, supuestamente, dejarla esperando en una relación oficial. La desconocida comenzó a mencionar detalles de la vida privada del también creador de contenido, por lo que la hermana de Yeferson se fue alterando.

“¿Puede hablar o no puede hablar? Usted conmigo no va a jugar más, hágase que conmigo no va a jugar más, a toda hora es una excusa”, dijo la mujer al otro lado del teléfono, mientras Cintia Cossio golpeaba a su pareja.

Jhoan López se mostró incrédulo y asombrado, por lo que reaccionó lentamente a las declaraciones de aquella supuesta amante. La hermana de Yeferson no evitó molestarse, concluyendo que todo era verdad y que le debían una explicación.

“Dios quiera que sea una broma del desocupado de Yeferson”, dijo, mientras le enviaba una nota de voz al antioqueño, quien estaba en un vuelo.

El influencer se delató por una risa en un audio, por lo que Cintia Cossio manifestó el enojo que sentía con todo lo ocurrido.

La pareja resultó víctima de una broma de Yeferson Cossio. - Foto: Instagram @yefersoncossio

“Si algún día, ¡cosa que no creo!, llego a engañar a Cintia, jamás sería con una mujer que se llame Maritza”, comentó López en tono jocoso.