Cintia Cossio, sin pelos en la lengua, respondió a críticas por su contenido subido de tono: “No le hago daño a nadie”

Cintia Cossio, hermana de Yeferson Cossio, conquistó a millones de personas en redes sociales con su personalidad, sus ocurrencias, sus contenidos y los detalles que reveló sobre su vida personal. La paisa desató controversia con algunas opiniones que dio, varias publicaciones que hizo y las reacciones que tuvo con las bromas de su hermano.

La influencer ganó popularidad por sus contenidos y las ocurrencias en compañía de su hermano - Foto: Instagram @soycintiacossio. - Foto: Foto: Instagram @soycintiacossio.

La paisa llamó la atención de los curiosos con la faceta sensual y erótica que plasmó en una plataforma de contenido para adultos, donde realizó videos subidos de tono y bastante sugestivos. Este trabajo lo venía realizando desde tiempo atrás, por lo que no le vio problema y defendió las actividades que llevaba a cabo en aquella cuenta.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas, Cintia Cossio aprovechó para responder una inquietud que le llegó, donde cuestionaban y criticaban su contenido en OnlyFans. La paisa no dudó en dar unas palabras, señalando que no sentía pena alguna por compartir estas imágenes y videos.

Una persona lanzó una interrogante, preguntando si la colombiana no sentía pena de lo que hacía en OnlyFans. Cossio afirmó que no, pues todo lo hacía por su voluntad y no por obligación como creían algunos, ya que, a pesar de estar bien económicamente, tenía agradecimiento por los suscriptores que la apoyaron cuando incursionó en este mundo.

“Efectivamente no, yo no hago absolutamente nada obligado, gracias a Dios ya no hago nada por necesidad, todo es netamente por gusto, ¿por qué lo hago? Porque la verdad me gusta, lo hago hace varios años y me parece como falta de agradecimiento hacia mis suscriptores desde el 2019 que tengo esta plataforma”, respondió.

Adicional a esto, Cintia Cossio se defendió y aclaró que nada de esto la definía como persona, pues no lastimaba a nadie, mostraba lo que quería y evitaba hacerles daño a otros.

“Mi moral es otra, yo sé que lo que hago allí no me define como persona, porque soy una gran persona, no le hago daño a nadie, el mostrar o no mostrar mi cuerpo no me hace ni buena ni mala persona, entonces, simplemente porque me gusta”, comentó.

Se vengó de su hermano Yeferson: le tiró un ladrillo gigante a su McLaren

Cintia Cossio, ante las constantes bromas de su hermano, decidió tomar cartas en el asunto y vengarse de su hermano como mejor lo sabe hacer, poniendo como objetivo algunos de los objetos más preciados del paisa. Así lo hizo una vez con su cámara fotográfica, que luego repuso con una mejor. Esta vez el elegido fue el automóvil de lujo marca McLaren que Yeferson Cossio compró por más de trescientos millones de pesos.

Cintia le jugó una broma muy pesada a Yéferson. Foto: Instagram @yefersoncossio. - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio.

Cintia se paró encima del capó del auto con un ladrillo gigante que a simple vista se ve muy pesado, pues es color cemento. Una vez la modelo llamó a su hermano y este llegó al parqueadero, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y, muy a su pesar, y dentro de su enojo y preocupación, tuvo que seguir todas las indicaciones que su hermana le daba, con tareas supremamente absurdas y asquerosas que él tenía que cumplir si no quería ver dicho ladrillo incrustado en el parabrisas del carro.

Cada prueba que tuvo que pasar Yeferson estaba escondida en los otros carros de lujo del creador de contenido. Primero encontró una trampa para ratones que tuvo que activar con su mano adentro, para que sintiera el dolor que tuvo Cintia cuando pensó que su esposo le había sido infiel.

Luego, el también modelo tuvo que coger el “peo químico” que había en el techo de otro automóvil para vaciarlo sobre su cabello y cuerpo, dejando un hedor apestoso en todo su ser, que le dio la vergüenza que su hermana tuvo que pasar cuando vio su número telefónico a la vista de medio Medellín.

Después, tuvo que cepillarse los dientes con crema para afeitar, que también tuvo que aplicar en su cabello, una de las partes del cuerpo que más cuida el paisa. Además de esto, encontró en otro auto un papel con cera para depilar en frío, que tuvo que poner en su abdomen para retirar sus vellos, asunto que le dolió en el alma al influencer.

El influencer padeció todo tipo d e humillaciones. Foto: Instagram @yefersoncossio. - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio.

Finalmente, Yeferson tenía que agarrar una bolsa con popó de uno de sus perros que tiene como mascota y metérselo a la boca, asunto que el paisa ya no logró hacer y, totalmente resignado y rabioso, le dijo a su hermana que hiciera lo que le diera “la gana”, llamado que Cintia recibió con mucho júbilo y acto seguido dejó caer el ladrillo que tenía en sus manos.

El resultado de esta reacción fue ver que todo se trataba de una broma de Cintia, ya que utilizó un bloque de icopor, el cual no afectó ni causó daños en el lujoso carro.