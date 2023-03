Cintia Cossio reveló cuántas cirugías estéticas tiene y qué no le gusta de su cuerpo

Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido más deseadas y controversiales en las redes sociales desde que se lanzó al mundo digital con su hermano, el también influenciador Yeferson Cossio, con quien ha protagonizado varias bromas pesadas que usualmente dan mucho de qué hablar entre los internautas.

Los hermanos Cossio son expertos en bromas pesadas y absurdas. Fotos: Instagram @yefersoncossio. - Foto: Fotos: Instagram @yefersoncossio.

Su popularidad en las plataformas digitales es tan grande que actualmente cuenta con más de seis millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde suele compartir tips de belleza y que en ocasiones, muchos confunden con su perfil de OnlyFans debido a las sugerentes fotos que publica posando con pequeñas y ajustadas prendas de vestir.

A lo largo de su trayectoria en el mundo digital se ha ido ganando el cariño y admiración de varios usuarios porque su historia no ha sido nada fácil, pero a pesar de ello siempre se ha destacado por su positivismo y ganas de salir adelante con su hijo y esposo.

Cintia Cossio, su esposo Jhoan López y su hijo Thiago. Foto: Instagram @jhoanlopez. - Foto: Foto: Instagram @jhoanlopez.

La paisa creció en uno de los barrios más pobres de Medellín y quedó embarazada siendo una adolescente, lo que la llevó a buscar nuevas alternativas para generar ingresos con la intención de brindarle un mejor futuro a su hijo llamado Thiago.

De esta manera, la joven ha logrado sus objetivos con el apoyo del padre del menor, con quien hoy en día goza de una vida llena de lujos que constantemente muestra en sus publicaciones.

Para nadie es un secreto que la hermana de Yeferson le ha sacado bastante provecho a sus atributos para obtener ingresos, razón por la que algunos internautas dudan sobre su naturalidad y se atreven a afirmar que es evidente su pasión por las cirugías estéticas, sin embargo, ella misma se pronunció al respecto dejando a más de uno sin palabras.

Instagram @soycintiacossio - Foto: Instagram @soycintiacossio

Cintia Cossio habló de las cirugías a las que se ha sometido en medio de una dinámica de preguntas que activó desde su cuenta de Instagram luego de que uno de sus seguidores le preguntara si se había realizado la rinoplastia.

“¿Te hiciste la rinoplastia?”, le escribió el usuario, a lo que la creadora de contenido le respondió: “Sí, las cirugías que yo tengo son bubis y rinoplastia. Los pechos me los hice hace ya 5 años y nunca he usado brasier, son súper lindos, tengo 4/30, en realidad de frente se ve muy natural son muy bonitos”, dijo desde sus historias de Instagram.

Por otro lado, la influencer confesó que hace tres años le indicaron que debería intervenirse la nariz por temas de salud debido a que sufre de rinitis y esto le causa inflamación, pero ni por eso ha decidido pasar al quirófano.

“No quiero perder mis rasgos naturales. Quizá algún día cambie de opinión (...) pero por el momento quiero seguir cuidándome sin ir al quirófano. De hecho, hay demasiadas cosas que no me gustan de mí, pero poco tengo ganas de cambiarlas, obvio procuro mejoras, me he hecho diseño de sonrisa, hacerme masajes, cuidarme la piel, entre cositas así, pero nada drástico”, mencionó.

Del mismo modo, reconoció que en cámara registra muy gruesa, pero en realidad aseguró que se ve muy natural gracias a su disciplina con sus rutinas de ejercicio y la sana alimentación que trata de manejar, como prueba de ello se refirió a su esposo, Jhoan López, quien cambió notablemente su apariencia con entrenamiento.

La paisa es una de las creadoras de contenido que más llama la atención por su cuerpo y que recibe miles de comentarios a diario como: “Es bellísima por dentro y por fuera me encanta su carisma soy de Pachuca Hidalgo”; “Que bellezaaaaaaa ❤️🔥hermosas 🔝”; “❤️ hermosa”; “Mamasita 😍”.