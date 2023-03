Cintia Cossio se sinceró y reveló por qué ya no se habla con la ex de su hermano Yeferson

Cintia Cossio, desde hace varios años, se robó las miradas de miles de personas en redes sociales con el contenido que comparte en sus cuentas oficiales. La paisa cautivó con su belleza, su estilo, las reacciones a distintas bromas de sus allegados y el tipo de publicaciones subidas de tono que hizo en algún momento.

La influencer se sinceró sobre su excuñada Jenn Muriel

La creadora de contenido se mantiene activa en su cuenta oficial de Instagram, donde respondió todo tipo de preguntas relacionadas con su vida. La influencer realizó distintas dinámicas de interrogantes, destapando parte de su realidad y el vínculo con su familia.

Recientemente, a través de una actividad en las historias de su perfil, Cintia fue cuestionada sobre la relación que llevaba actualmente con Jenn Muriel, expareja de Yeferson Cossio, ya que nunca se les volvió a ver juntas o compartiendo en los mismos espacios. Las dos viajaban y disfrutaban de actividades, captando la atención de los curiosos de los escenarios virtuales.

Jenn Muriel, exnovia de Yeferson Cossio.

Una persona utilizó la casilla de preguntas e indagó si Cintia Cossio aún se hablaba con la joven influencer, a lo que ella fue clara y sincera. La paisa puntualizó en las razones que tenía para dar su respuesta, señalando que ya no tenían contacto.

De acuerdo con lo que escribió la hermana de Yeferson Cossio, su vínculo amistoso con Jenn Muriel había terminado desde el momento en que la relación entre ella y su familiar llegó a su fin. La modelo aseguró que no pasó nada malo y no hubo razones negativas para distanciarse.

“No, pero no ocurrió nunca nada malo. Soy el tipo de cuñada e hijastra que mientras estás en la relación con alguno de mis hermanos o con mi madre, estaré para ellos. Nunca seré una arpía, por el contrario, creo que tengo el don de dar y ayudar. Siempre la doy toda por los de mi círculo”, escribió en una de las historias, donde puso una de sus fotos de fondo.

La expareja terminó y desperto toda clase de preguntas en sus fieles seguidores.

Cintia Cossio afirmó que uno de lo puntos por los que se alejaba de las exparejas de sus hermanos era porque ya no había una conexión entre ellos y prefería respetar para evitar malos entendidos o problemas a futuro. “Pero en el momento en que terminan, yo también corto porque el hecho de seguir ahí, da pie para malentendidos entre ambas partes”, escribió en su respuesta.

La paisa, que intentó jugarle una broma pesada a Yeferson Cossio con uno de sus lujosos autos, aseguró que no le interesaba involucrarse en la vida amorosa o sentimental de sus familiares, por lo que se mantenía al margen y evitaba al máximo verse relacionada con eso.

Cintia y Yeferson Cossio

“A mí no me gusta involucrarme en la vida sentimental de nadie, de hecho, nunca opino sobre sus relaciones, eso no es de mi incumbencia. No me gustan los malentendidos, suelo evitarlos mucho. Pero no me hablo con ningún ex de ninguno, ni de mis hermanos, ni de mi madre”, detalló.

Por último, la colombiana enfatizó en que ella no era una mujer de peleas o problemas, pues con los únicos que discutía o tenía rayes era con sus hermanos y su esposo, Jhoan López.

“Pero no por problemas ni nada, yo solo soy peleona con mis hermanos y mi esposo, con los demás no”, agregó.

Es importante recordar que hace poco, Jenn Muriel fue interrogada sobre lo que pensaba de su expareja y quiso subir un interesante video de preguntas con su mejor amiga. Ambas se tomaron el trabajo de escoger ciertas dudas de sus seguidores y así cerrar el tema de Yeferson Cossio.

Una de las preguntas que más le hicieron a la creadora de contenido es si pensó en algún momento de su vida volver con Cossio, pero su respuesta fue clara y contundente: “siento que el ciclo con mi exnovio ya cerrado totalmente, hay cero rencor, hay muchos recuerdos bonitos, pero ya finalizó”.

Los influenciadores cerraron la historia de su amor y tomaron caminos distintos.

Además, Isabela, la amiga que acompañaba a Jenn Muriel en el clip, respondió a un seguidor que le preguntó sobre lo que piensa de que ella esté soltera. “Me encanta, está en el mejor momento de su vida. Está llenándose de energía, enfocada en ella, siento que está como irradiando luz y está aprendiendo mucho de ella, entonces me gusta”.