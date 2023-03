Jenn Muriel estaría celosa de la nueva relación de Yeferson Cossio. Este detalle la delataría

En los últimos años, una de las parejas más famosas de las redes sociales que generó más polémicas y que más sigue dado de qué hablar es la de Yeferson Cossio y Jenn Muriel. Su relación duró un poco más de 10 años y ambos se dieron a conocer por el contenido de bromas, blogs y challenges que hacían para redes sociales, principalmente para Facebook.

La pareja hizo muchos viajes. - Foto: Instagram @jennmuriel

Los rumores de su ruptura iniciaron a comienzos del 2022, cuando no se les veía muy juntos y sobre todo en el momento en el que se filtró una foto y un video de Cossio besándose en un gimnasio con la barranquillera Aida Victoria Merlano.

Después de tres meses de lo que pasó, el youtuber habló sobre el fin de su relación con Muriel en diálogo con Los 40 Urban y reveló que efectivamente se arrepintió profundamente de lo que sucedió, porque por eso perdió para siempre al “amor de su vida”.

“Yo creo que es de lo único que me arrepiento en la vida. No era el momento, digamos que no era el momento (…) No me siento bien hablando de ella ni de ninguna persona con la que me haya metido (…) Todos somos diferentes, pero si ponemos en una balanza, lo que viví, lo que perdí, lo que yo creía que podía vivir, no valió la pena ni un 1 %. A eso me refiero, no es que no lo haya disfrutado”, expresó el Instagramer.

Yeferson expresó que aunque no fue culpa de Merlano su ruptura, sí se arrepiente demasiado de haber tenido este fugaz romance: “Aprendí, pero muy a la mala. De cul… y me di durísimo… no es que ella haya hecho algo bueno o algo malo, pero me arrepiento con el alma”.

Supuesta relación entre Cossio y Merlano - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio

A partir de ese momento, la expareja confesó que aunque intentaron volver a tener una relación estable, nunca volvió a ser igual, por lo que tomaron la decisión definitiva de terminar todo y alejarse por completo. Hoy en día, tienen contacto cero, a excepción de cuando Yeferson decide ir a visitar algunos de los perros que tiene Muriel, pues durante su relación construyeron una familia canina que en su momento eran sus “hijos”.

Hasta hace poco, Muriel decidió hacer un Facebook Live en el que respondió muchas preguntas sobre lo que sucedió entre ellos, después de evadir el tema y de haber estado alejada de redes sociales por bastante tiempo.

La creadora de contenido digital expresó que por el momento, a diferencia del paisa, ella no tiene pareja y hubo un punto en el que literalmente le cogió fastidio a los hombres, en particular a aquellos que se le acercaban con un interés de algo más que una amistad.

“Se trata más de uno mismo. Les voy a ser superconcreta, yo tuve una relación de 10 años y después de eso me quiero dar mi espacio, trabajar en mí misma, sanar muchas cosas, me quedaron muchos aprendizajes de esa relación que jamás volvería a repetir”, expresó la joven.

La creadora de contenido abrió su corazón. Foto: Instagram @jennmuriel - Foto: Foto: Instagram @jennmuriel

Igualmente, aseguró que el año pasado fue uno de los más complicados de su vida porque además de terminar su relación, también se le murió su abuelita, uno de los seres a los que más amaba en el mundo.

Y es que desde hace meses a Cossio lo habían visto con una mujer de cabello largo y castaño, identificada como Carolina Gómez en diversos espacios públicos y a finales del año pasado en un viaje a San Andrés. No obstante, hasta esta semana el hombre confirmó que efectivamente está en una nueva relación.

Foto: Instagram @carolinagomezec - Foto: Foto: Instagram @carolinagomezec

Sin embargo, hubo un detalle del que todos los fanáticos de la relación de Jenn y Yéferson identificaron. y es que aunque la mujer ya había quitado todas las fotos en su Instagram con este hombre, fue en estos días que lo dejó de seguir, al parecer por lo que públicamente ya se sabe que le dio una nueva oportunidad al amor.