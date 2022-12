El actor John Álex Toro confesó que ha tenido experiencias sexuales con otros hombres

El actor John Álex Toro es recordado en Colombia por protagonizar producciones tan famosas en el país como ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ y Los canarios, novelas con las que se catapultó a la fama y logró ser reconocido por dondequiera que fuera, firmando autógrafos y dejándose tomar fotos con sus fans.

Su personalidad directa y su humor negro también son ingredientes que admiran sus seguidores, aspectos y atributos que deja salir a la luz cuando está en entrevistas como la que le dio a Diva Rebeca, en la cual hizo confesiones candentes con un objetivo muy específico, quitarle el tabú a temas tan cotidianos y humanos como la exploración sexual.

La presentadora Diva Rebeca le preguntó en la mitad de la entrevista si había tenido experiencias homosexuales, momento que el actor aprovechó para confesarse y contar parte de su vida cuando era joven y estaba en pleno deseo de conocer cosas nuevas.

“Una vez estaba jugando, yo nunca he... y dijeron yo nunca con nadie del mismo sexo y yo sí tomé. Es que imagínate, 18 años, leyendo a Jean Genet, queriendo conocer el mundo, probando todo tipo de experiencias, siendo actor. Amiga, hombre con hombre, mujer con mujer y en el sentido contrario”, declaró el actor entre risas, despertando mucha más curiosidad en la presentadora, quien siguió insistiendo con el tema.

“En el presente, que hay una libertad sexual en muchas edades, yo vengo siendo un pobre pendejo. No es nada que sea escándalo. Ni debería serlo. Nosotros somos bastante mojigatos como hemos sido criados. Lo católico influye en la manera de ver nuestras relaciones”, añadió el artista, quien aseguró que tiene 52 años y que a su edad ya hay muchas experiencias, tanto sexuales como de otras índoles, que ya experimentó y de las que no se arrepiente en lo absoluto.

Luego de pasar la página sexual, Diva Rebeca ahora bombardeó a Toro con preguntas sobre Laura Londoño, actriz exnovia de él, quien ya había salido en medio a despotricar de John afirmando lo siguiente: “Me llevaba veinte años ese señor. Nos conocimos haciendo una obra de teatro y yo quedé maravillada porque era muy buen actor, comprometido con el oficio, estudioso a morir. Para mí era puro aprendizaje. Quedé flechada. Fue una relación de tres años”, para luego añadir que era un “neurótico”.

Toro respondió a los cuestionamientos de Rebeca contando cómo fue que se enteró de las declaraciones de Londoño y lo que opinaba al respecto. “Mis amigos me mandaron la entrevista y me dijeron mira lo que está diciendo esta señora de ti. Leí y quedé sorprendido y luego dije sí. Le tocó ese personaje”... Me da mucho pesar, pobrecita, es que sufrió mucho. ¿Tú nunca has escuchado que los caballeros no tenemos memoria? Cuando leí una entrevista donde ella decía eso pensé que se la habían editado”.

Finalmente, el artista pereirano dijo que cuando vive una relación lo hace intensamente y ama a muerte. “Yo era de tirar el plato al piso, de que se rompiera, la lágrima. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, pero su comportamiento ahora ha cambiado y resaltó que ya no es así. Hoy John Álex está casado con la productora Lali Giraldo y tienen dos hijos: Lorenzo Moreno y Martina Toro, quienes llenan su vida de amor y cariño y alimentan su arte con todas las experiencias que viven juntos, pues el actor sabe muy bien que ya no es un adolescente queriendo descubrir el mundo, sino un hombre hecho y derecho que sabe qué quiere y qué debe hacer para lograrlo.