“Cuando terminé con él disfruté delicioso”: Laura Londoño contó por qué terminó con John Álex Toro

La actriz antioqueña Laura Londoño, reconocida por su actuación en Café, que ha sido un éxito completo en varios países, al ser transmitida por la plataforma de streaming Netflix, se manifestó acerca de su vida personal y sus relaciones sentimentales.

En una entrevista que le dio a Diva Rebeca habló específicamente de su relación con el también reconocido actor John Álex Toro, de gran trayectoria artística, pero recordado por su papel protagónico en la novela Nuevo rico, nuevo pobre del Canal Caracol, y de las razones por las que la relación terminó.

La hermosa actriz confesó que conoció a John Álex Toro en una obra de teatro y que la enamoró su compromiso con la actuación y toda la experiencia que tenía en el medio, por lo que pasó varios años en una relación sentimental con el reconocido actor.

“Me llevaba veinte años ese señor. Nos conocimos haciendo una obra de teatro y yo quedé maravillada porque era muy buen actor, comprometido con el oficio, estudioso a morir. Para mí era puro aprendizaje. Quedé flechada. Fue una relación de tres años”, dijo Londoño.

Sin embargo, respondió con total tranquilidad que el final de su relación se debió a que le empezaron a gustar otros hombres cuando ella se fue a estudiar a los Estados Unidos. Ya que tenía muchos hombres que le interesaban, pero con los que no salía por estar teniendo una relación sentimental con el actor colombiano.

“Ustedes no se imaginan mis compañeros y yo pensando que tenía novio. ¡Ay no! ¿De verdad? Cuando terminé con él disfruté delicioso. Yo terminé esa relación y había un chico que me encantaba, se me quitó la bobada. Terminé esa relación un poco con sed”, confesó Laura Londoño.

La actriz nacida en Medellín no tuvo ningún tabú en aceptar que prefiere vivir su vida intensamente y sin prejuicios. Disfrutar las relaciones, pero también vivir la soltería cuando se siente interés por otras personas como el pasó a ella mientras estudiaba en Nueva York.

“Dejen de estar criticando”: Carolina Cruz a quienes preguntan por su voto

Con una nueva jornada electoral, los colombianos han estado a la expectativa de los pronunciamientos de famosos y políticos sobre los comicios. De hecho, en redes sociales se leen los mensajes de apoyo a distintos candidatos.

Sin embargo, no solo las figuras pertenecientes a la política han causado furor durante estos días, pues muchos personajes de la farándula publicaron un sinfín de historias e imágenes sobre las votaciones, sus posturas y sus expectativas de los próximos comicios.

En el caso de la presentadora Carolina Cruz, la también modelo dedicó unas palabras a los críticos y publicó una serie de fotografías con un mensaje importante.

“Para los que no han salido a votar, pero además están preocupados por mi voto, tranquilos, respiren y no se carguen de motivos. Viajé ayer y voté hoy a las 8 a. m., conozco mi deber como ciudadano. Dejen de estar criticando y viendo quién vota y quién no, vaya mejor a ejercer su deber para exigir sus derechos”, destacó la vallecaucana en su Instagram.

Además de esto, en sus historias también confirmó que sí había ejercido su derecho al voto y que, a pesar de que ella no opina mucho sobre política, sí quería invitar a sus seguidores a que salieran a sufragar.

“Poco opino en mis redes sociales de política, número uno, porque no entiendo, porque no sé, porque desconozco... y apenas hasta ahora con la fundación (Salvador de Sueños) he aprendido a conocer y todos los días aprendo mucho más sobre nuestros derechos como ciudadanos en el tema de salud, sobre todo. Número dos, porque todo lo que digas en redes sociales siempre va a estar mal, ya sea de un lado o del otro... pero conozco mi deber como ciudadano, así como conozco mis derechos. Entonces, por favor, no dejen de hacerlo, no les dé pereza, piensen en ustedes y piensen en sus hijos... para que puedan exigir si van a votar, tienen derecho a exigir”, dijo.