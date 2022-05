El Desafío: ¿por qué no se graba en vivo? Andrea Serna explica el motivo

El Desafío: The Box es uno de los programas más vistos en la televisión colombiana. Con varios años de trayectoria, el reality show acapara cientos de fanáticos que ven noche tras noche las pruebas a las que se afrontan sus participantes favoritos.

Entre tanto, Andrea Serna, presentadora del programa, y usuaria recurrente de redes sociales, deja entrever cómo es la rutina del reality, por lo que en días pasados respondió una sesión de preguntas que le hicieron sus seguidores.

Estos son los participantes del desafío The Box 2022 - Foto: Foto: Instagram @desafiocaracol

“Cada día graban el desafío de lo que va a pasar o ya grabaron todo”, fue una de las preguntas que respondió la presentadora.

“El ejercicio que podemos hacer para ustedes (...) para que comprendan un poquito como funciona es: están sucediendo muchas cosas de manera simultánea en las casas, en uno de los boxes, compitiendo ese día en su prueba ... y se está grabando 24 horas. Muchísimo material... horas, horas y horas, y todo eso se tiene que convertir en un capítulo de 8 a 9: 30, entonces se necesita tiempo de postproducción para poder convertir ese día... de mil actividades en un capítulo”, explicó la presentadora. ”Se necesita tiempo”, concluyó.

Ante su respuesta, muchos usuarios de Instagram hicieron varios comentarios: “Gracias por aclarar, todavía hay gente que ve El Desafío”. “Lo que nunca voy a entender es la dinámica de los premios y a qué hora votan los colombianos”. “¿Pues... ya eso se sabía, no? Ha habido Desafíos que se sabe hasta el ganador antes”. “Eso se nota... no es en vivo, pero me pregunto ¿cómo hacen para saber que equipo es el ganador del dinero que escogen los televidentes antes de las pruebas a muerte?”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

¿Quién será el ganador del Desafío: The Box?

En una publicación en sus redes sociales, Andrea Serna le preguntó a sus seguidores: “¿Quiénes se están perfilando como ganadores?”.

“La consentida: ¡La Copa! Tenerla cerca es un lujo exclusivo para los ganadores del Desafío, ahora compiten en equipos, pero no olvidemos que The Box se gana de manera individual, un hombre y una mujer, al final de esta temporada verán sus nombres en ella. Para ustedes, ¿quiénes se están perfilando como ganadores?”, preguntó hace algunas semanas a sus más de 3 millones de seguidores de Instagram.

Algunos usuarios de la red social respondieron: “Creo que es muy prematuro... en el Desafío siempre hay sorpresas”; Me encantaría que fuese Criollo y Valkyria.”.

Así mismo, Serna ha expresado como vive su día a día en el programa: “Me lo gozo, lo vivo intensamente, lo sufro con ellos, vuelvo a ver las pruebas con ustedes, no me quedo corta cuando digo que El Desafío es fascinante”.

Pero cabe señalar que la presentadora ha expresado en varias oportunidades las extenuantes jornadas de trabajo que requiere el Desafío, por lo que sus redes sociales han sido la plataforma en la que también la modelo se desahoga. Entre tanto, en semanas anteriores, Serna mostró la forma en la que ha enfrentado las exigencias de estar en el programa.

“Te cuento que he tenido poco tiempo para disfrutar el nuevo espacio, con el ‘Desafío’ han sido meses fuera de casa”, dijo la presentadora, además relató cómo ha sido el cambio de su residencia y aseguró que fue una muy buena decisión.

“Lo que sí te puedo compartir es que después de 25 años viviendo en una ciudad tan dinámica como Bogotá, tomar la decisión de cambiar el caos capitalino por un lugar en las afueras, apacible y tranquilo, ha sido maravilloso”, precisó.