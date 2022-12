Jhon Álex Toro confesó cómo fue su dura relación con Laura Londoño

Fue a través de una entrevista con Diva Rebecca donde el actor pereirano dio a conocer algunos detalles sobre su vida personal y entre esos, la relación que sostuvo con su colega Laura Londoño. En este diálogo el hombre sostuvo que fue dramático pero que no ha sido la única vez que lo hace pues en sus anteriores noviazgos también pasó por lo mismo.

Cabe destacar que Laura Londoño ya había hablado sobre la relación que tuvo con John Álex Toro y lo catalogó como un hombre bastante neurótico. Además, tenía unos años más que ella, por lo cual su experiencia era amplia y esto flechó a la actriz.

“Me llevaba veinte años ese señor. Nos conocimos haciendo una obra de teatro y yo quedé maravillada porque era muy buen actor, comprometido con el oficio, estudioso a morir. Para mí era puro aprendizaje. Quedé flechada. Fue una relación de tres años”, dijo Londoño.

En su conversación, Toro contó que su expareja había dicho algunos detalles de cómo fue la relación y dijo: “Mis amigos me mandaron la entrevista y me dijeron mira lo que está diciendo esta señora de ti. Leí y quedé sorprendido y luego dije sí. Le tocó ese personaje”.

Y luego añadió: “Me da mucho pesar, pobrecita, es que sufrió mucho. ¿Tú nunca has escuchado que los caballeros no tenemos memoria? Cuando leí una entrevista donde ella decía eso pensé que se la habían editado”.

La actriz decidió irse a estudiar a Estados Unidos y ambos decidieron tomar caminos separados para continuar con sus proyectos, ahora son grandes actores de la televisión colombiana.

Finalmente, el artista pereirano dijo que cuando vive una relación lo hace intensamente y ama a muerte. “Yo era de tirar el plato al piso, de que se rompiera, la lágrima. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, pero su comportamiento ahora ha cambiado y resaltó que ya no es así.

Aida Victoria Merlano le dijo a WestCol que extraña el miembro de su ex

Las infidencias ventiladas entre WestCol y Aida Victoria Merlano cada vez son más numerosas y picantes, pues los dos implicados hablan todo sin filtro y al parecer prefieren hacer catarsis con sus seguidores en redes sociales, pues lo cuentan todo ya sea en sus historias de Instagram o en los En vivo en plataformas que cada uno sabe manejar.

Así sucedió con la última transmisión que hizo el paisa, quien este año adquirió una fama rotunda al ser uno de los más vistos en Internet, donde solamente emplea un tema, invita a alguien que le siga la corriente sobre lo que piensa y eso le genera millones de reproducciones y conexiones que se traducen en muchos ceros en su cuenta bancaria.

Esta vez, WestCol estaba hablando con uno de sus colegas y este mencionó que las mujeres hablan de sus exnovios en momentos y situaciones que no deberían, como cuando están en la intimidad, lo que le dio el impulso al paisa para contar una anécdota real de lo sucedido con su actual pareja, Aída Victoria.

“Pero igual es que vos tenés que ignorar eso, literal yo el otro día estaba tirando con Aida y me dice dizque: ‘No sabes yo como extraño el chim… de Yeferson Cossio’. Te juro que me la tiró así. Y yo normal, lo ignoré, dije: ‘Me encantan tus chistes’. Uno tiene que aguantar esos chistecitos, uno tiene que estar bien parado en la raya”, reveló el antioqueño, quien contó eso sin ningún tipo de contemplación.

De inmediato, la frase se volvió viral en redes sociales donde se ha compartido muchas veces el video y se pueden leer comentarios como: “Me encantan tus chistes”, “Y ella todavía dice yo sé el lugar que merezco”, “Qué necesidad hay de ser tan explícitos”, “Este tipo de expresa tan horrible”, “Este boquisuelto que se nota que no tiene ni con que responderle a una mujer tan golosa como tú”, “Ese el valor que se da la muy ilustrada Aida Merlano”.