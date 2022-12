La esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, fue amenazada; esto es lo que se sabe

- Foto: Getty Images for The Latin Recor

La solicitud de Patricia Rodríguez, hermana de la esposa del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, fue directa y sin tapujos hacia Georgina; recientemente, la mujer amenazó a su familiar de revelar información privada sobre la modelo si no recibe ayuda.

Hace un par de semanas comenzó a resonar el nombre de Patricia, tras aparecer en una entrevista que fue transmitida en la propuesta de Socialité del canal Telecinco, en España. En esa oportunidad, básicamente la hermana de Georgina comentó que se encontraba en un momento de crisis económica, pero que no ha recibido contribuciones de su familiar de primer grado.

“A veces tengo para comer, otras no; a veces tengo para pagar el alquiler, otras no”, dijo Patricia Rodríguez.

Parecía que todo había quedado ahí, hasta que la mujer volvió a aparecer en el citado programa y calificó a su propia hermana como “una mala persona”. Incluso, arremetió en contra de Cristiano Ronaldo y aseguró que el portugués no le ayudó económicamente, en especial con el pago del colegio de sus hijos.

“Le mandé el teléfono del colegio de mis niños, sus sobrinos, para que nos echase una mano con los libros o lo que necesitara, pero nunca pagó”, dijo puntualmente la hermana de la modelo argentina.

Pero eso no es todo, en el mismo escenario la mujer dio a conocer que, al parecer, Georgina se estaría riendo de ella por la situación que comentó semanas atrás.

“De la familia de Georgina y mía me he enterado por ellos, que ella se ríe de mí o se alegra por mi situación. Se avergüenza de mí. No me gustaría tener un enfrentamiento o enfadarme bastante y hablar lo que no tenemos que hablar”, expresó Patricia.

De igual manera, Rodríguez agregó: “No me gustaría que la gente supiera la verdad. ¿Hay algún miedo de que algo pueda salir a la luz?”, por lo que los cibernautas y seguidores relacionaron estas palabras como una amenaza.

De otro lado de la historia, la hermana de la esposa de Cristiano Ronaldo indicó que consiguió trabajo y eso le ha permitido solventarse poco a poco. “Me contrataron en una panadería, trabajo ayudando en la cocina y como camarera, ya puedo pagar el alquiler”, detalló.

Por su parte, Georgina no se ha pronunciado sobre las últimas amenazas de Patricia en plena transmisión de Telecinco. Cabe recordar que la modelo se encuentra junto a sus hijos en el Medio Oriente, apoyando a Cristiano Ronaldo en el Mundial Qatar 2022.

La esposa de Cristiano Ronaldo deslumbra en Qatar

Una de las particularidades que ha tenido este mundial es que muchos de los jugadores han podido compartir con sus familias, quienes han aprovechado para visitar Qatar y alentar a sus deportistas.

En imágenes de redes sociales se ha podido ver a Antonella Rocuzzo, pareja de Lionel Messi, la cantante Tini, pareja de Rodrigo Di Paul y también a Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo.

La madre de los cinco hijos del deportista portugués llegó a Qatar para acompañarlo mientras es una de las figuras clave de Portugal para alcanzar el sueño mundialista.

Desde su llegada, compartió un corto video en el que mostró un recorrido por algunos lugares de Qatar, así como algunas actividades artesanales que se realizan en este país.

Además, Rodríguez descrestó a los asistentes al Education City Stadium para el partido de Portugal contra Corea del Sur con una elegante blusa color verde limón y un jean ajustado.

Aunque el equipo de Ronaldo no pudo superar a los coreanos, la familia del deportista fue sensación por haber llegado al estadio a alentar al futbolista; los hijos de Ronaldo lucieron la camisa de Portugal para demostrarle a su padre su apoyo.