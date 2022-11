La esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, se niega ayudar a una integrante de su familia

Al parecer Georgina no responde llamadas, no ayuda económicamente y le niega regalos a sus sobrinos.

Desde que Georgina se volvió una persona mundialmente famosa en el año 2017 se ha mostrado como una mujer humilde, con carácter, que ha logrado cumplir los sueños que tuvo desde niña y por falta de dinero no había podido cumplirlos, pero que tampoco se jacta de ser millonaria gracias a su actual esposo, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

Hoy en día Georgina sale a los medios como una mujer muy elegante, maternal y emprendedora, cuya filantropía la lleva a involucrarse con emprendimientos que ayuden a la gente a salir adelante, pues ella sabe muy bien su historia y reconoce que si ella tuvo la oportunidad de tocar el cielo con la fama y el dinero, muchos otros también lo pueden lograr, incluso cuando es madre de cinco.

Pero esta imagen de mujer solidaria y bondadosa se vino abajo y todo por cuenta de la misma hermana de Georgina. Tal como publicó el canal Tele Cinco, Patricia Rodríguez, hermana de la socialité, expresó que la esposa de Cristiano la abandonó, a ella y a sus hijos, desde la muerte de su padre.

A partir de ese momento, según Patricia, la esposa del famoso futbolista Cristiano Ronaldo no contesta sus llamadas, cuando lo hace se dan conversaciones cortantes y que no tolera un pedido de ayuda más, pues Patricia está viviendo una situación económica bastante precaria en la que a veces no tiene ni para comer.

“Cuando mi padre entró en la cárcel y mi madre murió la madre de Georgina se hizo cargo de mí un tiempo pero enseguida me metió en un reformatorio en Jaca”, contó Patricia al programa Deluxe, donde inició su campaña para llamar la atención de su hermana y así poder ponerse en contacto con ella.

Luego de este distanciamiento Patricia alega que, aunque Georgina tampoco la tuvo fácil, ella ha tenido que sortear las duras y las maduras para salir adelante, viendo cómo su hermana se hacía cada vez más famosa y millonaria.

El punto álgido fue la muerte del padre de las dos mujeres, momento en que se pusieron en contacto y Georgina, finalmente, le había prometido entregarle las cenizas del hombre fallecido y así volver a tener una conexión entre ellas, pero la realidad fue otra, ni cenizas, ni conexión, ni nada, pues la esposa del futbolista se centró en sus proyectos, su trabajo y el reality que hizo para Netflix contando su vida y su caso de éxito. “Me dijeron que para las cenizas me llamaría para avisarme, hace tres años casi, que me las mandarían o que vendrían ellas, y ni una cosa ni la otra”, arremetió Patricia

“Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al final y al cabo yo con un trozo de pan duro puedo comer, pero mis hijos, que son sus sobrinos”, añadió Patricia a Tele Cinco, a través de una llamada telefónica, donde también afirmó que está pensando vivir de la beneficencia, pues tampoco le alcanza el dinero para pagar la renta.

Uno de los hechos que más le duelen a Patricia tuvo que ver con el cumpleaños de uno de sus hijos, quien tenía la ilusión de tener algo de su tío famoso y nunca lo pudo tener por culpa de Georgina. “Llamé por teléfono, era el cumpleaños de mi niño, yo estaba hablando con Georgina y le comentamos que si podían firmar una camiseta de Cristiano para mi niño, que eso le haría mucha ilusión. Y ella me contestó que no, que estaban de vacaciones y no lo iba a molestar”, dijo la mujer, quien en este momento sigue pidiendo a gritos que su hermana la escuche y la ayude.

“Georgina, necesito ayuda, eres mi hermana. Sé que obligación y responsabilidad no tiene, pero ya que es solidaria y tan buena con los demás, por lo menos que lo sea con sus sobrinos. Si no quiere conmigo, que sea con sus sobrinos. Es lo único que le pido”, suplicó.