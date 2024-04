Yina Calderón rompió el silencio sobre su soltería y explicó qué busca en un hombre: “Quiero esperar un ‘saiyajin’”

Desde que participó en el reality Protagonistas de novela, Yina Calderón no ha dejado de sonar en las redes sociales, pues se ha convertido en una de las figuras públicas más polémicas y comentadas entre los internautas, que en los últimos años se han mostrado interesados en su vida amorosa.

Aunque la creadora de contenido ha mostrado públicamente a algunas de sus parejas, desafortunadamente ha dejado en evidencia que no ha tenido suerte en el amor, motivo por el lleva un buen tiempo soltera.

Durante este periodo, Calderón ha recordado lo que han sido sus relaciones sentimentales, con el objetivo de resaltar las enseñanzas que le han dejado para no volver a cometer los mismos errores. Además, aprovecha cada espacio para compartir, casi siempre, mensajes de empoderamiento femenino teniendo en cuenta sus experiencias.

La mayoría de sus seguidores han sido testigos de sus decepciones amorosas ya que, anteriormente, hubo momentos en los que apareció triste y desconsolada, exponiendo sus rupturas, pero, de repente, dejó de hacerlo para enfocarse en estar sola y sanar, según ha mencionado.

Recientemente, por ejemplo, a través de sus historias de Instagram aseguró que prefirió dejar de buscar pareja porque, en esta etapa de su vida, realmente no está interesada ni preocupada por su situación amorosa.

“Llegó un punto en mi vida en donde yo digo: ‘parce, voy a quedarme soltera’, ¿sabes por qué? Porque yo no quiero tener más... Quiero esperar un ‘saiyajin’ en mi vida. O sea, yo quiero esperar no a un hombre perfecto, un hombre con defectos, pero un hombre que yo admire, un man que emprenda, un man que resuelva, un man que sea como yo”, explicó la también Dj.

Asimismo, Yina Calderón reflexionó sobre la importancia que le daba a tener pareja hace unos años atrás, aún cuando sentía que no le aportaba nada significativo a su vida, hasta que descubrió que todo lo que necesitaba lo podía lograr sola.

“Yo antes pensaba que tenía que tener un novio, entonces yo terminaba con uno y [decía]: ‘tengo que conseguir otro ya’, y no me daba cuenta que yo todo eso que necesitaba de mi novio me lo podía dar yo misma”, manifestó la creadora de contenido.

A raíz de esto, Calderón les aconsejó a sus seguidores evitar el afán a la hora de conseguir pareja, reiterando que lo principal es tener amor propio, enfocarse en sus metas y tener claro lo que se desea para evitar grandes decepciones.

En otra de sus publicaciones, la empresaria aseguró que “he tenido novios de todos los colores de todos los sabores. En muchas oportunidades me sirvieron mucho, no me arrepiento de haber conocido a ninguno, pero me di cuenta de que realmente ninguno de ellos es lo que yo quiero para mí”.

Por eso ahora, afirma que está dispuesta a esperar el tiempo necesario para que llegue a su vida el hombre ideal. “Entendí que yo merezco y quiero un hombre millonario, y no millonario de dinero, sino de mente”, concluyó.

Días atrás, también había manifestado que no está afanada por conseguir novio y tampoco “aceptando invitaciones de nadie, ahí tengo unos pretendientes, pero no estoy interesada”.