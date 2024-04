Alanna de la Rossa, la actriz colombiana que está brillando en Hollywood; apenas tiene 15 años

El mejor momento en la carrera de Alanna De la Rossa

Según comentó la joven en Caracol, su triunfo en Hollywood guarda detrás un largo proceso de esfuerzo, dedicación y trabajo. “Ha sido un proceso de 10 años en esta carrera, luchándola. Ahorita estoy en una película soñada, que aún no me lo creo”.

“Me sacó de mi zona de confort. Me toca aprender a manejar armas, combate escénico, estoy entrenándome con profesionales. Me toca pelear y hacer forcejeos”, reveló.

No obstante, su primer acercamiento con Hollywood fue con The Sound of Freedom, cuando tenía 9 años. “ Ese fue el primer acercamiento con Estados Unidos y con Hollywood porque aparte conocí a Jim Caviezel, que es un gran actor”, expresó Alanna De la Rossa en entrevista con Punto de Partida.

Y añadió: “Lo preparé, lo grabé y al día siguiente me dijeron: ‘nos gustas mucho, pero realmente el que tiene la última palabra es Scott Adkins’ (...) Yo dije: ‘Dios, él es el que me va a ver y me va a escoger’, y me dijeron: ‘sí, necesitamos otro libreto, te vamos a mandar otro casting porque queremos ver otro lado del personaje, más vulnerable’”.