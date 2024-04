Carolina Cruz se confesó por primera vez sobre su quiebra como empresaria. Esto le reveló a Cristina Estupiñán

“Cuando me di cuenta de la quiebra de la empresa, todos fuimos culpables. No solo los que estaban al frente de la empresa, sino yo también, delegué muchas funciones, no leía la letra pequeña de los contratos, me dormí en los laureles, iba firmando papeles. Conozco muy bien a mi familia y sé que no lo hicieron por hacerme daño, fue desconocimiento”, contó Carolina.