“Yo le creo, tanto a Eva Ferrer como a Angie Rodríguez”, Felipe Zuleta

El periodista Felipe Zuleta, de Mañanas Blu, se refirió a la entrevista que dio Eva Ferrer a Vicky Dávila en SEMANA, en la que reveló varios hechos de supuesta corrupción en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, que involucran al exmandatario y a la exprimera dama Verónica Alcocer.

“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial, trajo 2,5 millones de dólares, y su entorno trafica armas

Zuleta dijo que le cree tanto a ella como a la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, quien también contó otros hechos escandalosos.

“Yo le creo tanto a la señora Ferrer como a Angie Rodríguez”, dijo Zuleta. Una de las razones por las que dice que les cree es porque ninguna de las dos tendría algo que ganar.

“Lo que están haciendo es exponiendo su vida, a que las maten, así como suena. Les creo al cien por ciento”, aseguró.

Zuleta agregó que les cree, tanto a Ferrer como a Rodríguez, porque se trata de información que había escuchado de distintas fuentes cercanas a la Casa de Nariño del exmandatario y de su esquema de seguridad.

“No tengo la menor duda de que lo que están diciendo es cierto”, mencionó.

Zuleta le pidió a la Fiscalía que adelante las investigaciones correspondientes sobre lo dicho por Ferrer y Rodríguez a los medios de comunicación, mientras que también debe haber una responsabilidad política sobre el expresidente Gustavo Petro, que era quien lideraba ese gobierno.

El periodista criticó que la respuesta de Petro haya sido decir que denunciará a SEMANA por la entrevista que hizo a Ferrer y no por el contenido de lo que se está diciendo. Zuleta considera que estas acciones penales no se van a adelantar porque el exmandatario ya ha anunciado en el pasado estas medidas, pero no se han llevado a cabo.

Felipe Zuleta Lleras, periodista. Foto: Publicaciones Semana-Guillermo T

“No se van a dar porque el expresidente Petro sabe que estas dos personas y otras tantas tienen las pruebas de lo que se dice. No son un par de loquitas ni nada de eso”, mencionó Zuleta.

En la entrevista que concedió Ferrer a SEMANA, la examiga de Alcocer reveló varios hechos delicados que habrían ocurrido en ese mandato. Por ejemplo, dijo que la exprimera dama habría traído 2,5 millones de dólares en unas maletas desde Venezuela para ser utilizados en campañas electorales.

“Siento eso y me han hecho tener conciencia de eso. Cuando se publican unos audios (revelados por SEMANA el pasado primero de agosto), una de las primeras llamadas que recibo es de una persona que me dice que si estoy loca, que si quiero que me peguen un tiro. Y digo: ‘¿Perdón?’. Me dice: ‘Estás hablando con gente que hace tráfico de armas y tráfico de drogas’. Y, nada, a partir de ahí llevo dos meses escondida”, dijo Ferrer.