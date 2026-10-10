La más reciente portada de SEMANA en la cual la exasesora del gobierno de Gustavo Petro Eva Ferrer confirmó que Verónica Alcocer era la “jefe de la banda” que se encargó de traficar desde droga, armas y dólares en el avión presidencial generó una avalancha de reacciones en el mundo político.

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El primero en reaccionar fue el presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, quien aseguró —con un viejo dicho— que poco a poco se van conociendo las verdades.

“Mi abuela decía: ‘En pelea de comadres se conocen las verdades’”, publicó Suárez en su cuenta de X.

Esto, en clara referencia al hecho de que Eva Ferrer fue una de las personas más cercanas a Verónica Alcocer, siendo su asesora y participando activamente en la campaña Petro Presidente 2022.

Por su parte, el congresista Simón Molina, le pidió a las autoridades judiciales tanto de Colombia como de los Estados Unidos investigar a fondo lo dicho contra Verónica Alcocer.

Molina, quien es vicepresidente de la Cámara de Representantes, sostuvo que Ferrer reveló cómo la entonces primera dama habría transportado droga hacia Venezuela.

Según Eva Ferrer, el expresidente Gustavo Petro sabía de gran parte de las movidas de su expareja. Foto: NurPhoto via AFP

“Si esto se confirma, no estaríamos hablando de excesos ni de privilegios: estaríamos frente a hechos de posible criminalidad organizada con dimensión internacional y utilizando bienes del Estado”, enfatizó el congresista del partido Creemos.

Por su parte, la excongresista María Fernanda Cabal calificó como “gravísimas” las revelaciones hechas por Eva Ferrer.

“Verónica Alcocer como jefa de la banda, trayendo millones de dólares y droga desde Venezuela en avión oficial, plata para campañas de primos y peleas por el dinero. El entorno de Petro es crimen organizado puro. ¿De que se trata la moral que tanto predican, de llenarse los bolsillos con plata de los narcos?”, indicó la exsenadora.

Por esto, consideró que se debe establecer quiénes se beneficiaron de este tráfico de drogas, armas y dinero.

Mientras que el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, indicó que las declaraciones de Ferrer ratifican la decisión se ingresar a la llamada Lista Clinton a Gustavo Petro y Verónica Alcocer.

“¿Alguien puede cuestionar que Verónica Alcocer y Gustavo Petro estén en la lista Ofac después de conocer las explosivas y escandalosas revelaciones de Eva Ferrer en revista SEMANA?”, precisó Forero.

Posición que compartió el senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, quien consideró que estas revelaciones confirman poco a poco lo que se venía denunciando durante el gobierno Petro.

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, habló en SEMANA sobre una presunta red criminal en la que estaría implicada Verónica Alcocer. Foto: Juan Carlos Sierra-SEMANA

“Eva Ferrer confirma lo que muchos colombianos pensaban, el gobierno Petro está manchado por escándalos de corrupción, presuntos vínculos con el narcotráfico, dineros ilícitos y tráfico de armas. El gobierno más corrupto de la historia de Colombia. Esto debe investigarse de inmediato”, precisó.

Mientras que la concejal de Bogotá, Sandra Forero, reseñó que las declaraciones de Eva Ferrer vinculan a otras personas que deben ser investigas de manera inmediata: el senador Agmeth Escaf y el diputado de Sucre, Mario Fernández Alcocer.

“De acuerdo a las declaraciones de Eva Ferrer, @VeronicaAlcocerG viajaba con maletines de droga a Venezuela y traía millones de dólares para, entre otras, financiar la campaña de su primo Mario Fernández Alcocer, que hoy es diputado de Sucre. Revela además que Agmeth Escaf le robó plata”, aseveró.