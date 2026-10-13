Reportan un muerto tras fatal accidente de tránsito en Fontibón

En la tarde de este martes 13 de octubre, se presentó en la avenida Centenario de Fontibón, en Bogotá, un fuerte accidente de tránsito en el que, infortunadamente, una persona perdió la vida.

Fatal accidente en Fontibón, Bogotá, deja un muerto: así ocurrió todo

El hecho ocurrió a la altura de la calle 13 con carrera 113A, en el sentido oriente-occidente. En este estuvieron involucrados un vehículo de carga pesada o tractocamión y un peatón, quien falleció de inmediato.

De acuerdo con el reporte preliminar realizado por usuarios en distintas redes sociales, el siniestro dejó al peatón sin vida en el lugar. Hasta el momento no se han informado mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.

El punto donde ocurrió el accidente registra además un alto flujo vehicular, por lo que la situación ha comenzado a generar afectaciones en la movilidad de quienes utilizan este corredor para desplazarse hacia el occidente de Bogotá.

Al lugar llegaron las autoridades competentes, tanto de tránsito de la ciudad como ambulancias, para hacer el levantamiento del cuerpo y ayudar con la orientación del tráfico vehicular.

De momento, no se conoce la identidad de la víctima. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas y rutas adicionales para salir de la congestión ocasionada por la eventualidad.

La calle 17 y la avenida La Esperanza aparecen como posibilidades para que las personas que aún no han llegado hasta el punto de la emergencia no queden en medio del trancón que se está presentando por las labores de las autoridades.