Reportan un muerto tras fatal accidente de tránsito en Fontibón

En la tarde de este martes 13 de octubre, se presentó en la avenida Centenario de Fontibón, en Bogotá, un fuerte accidente de tránsito en el que, infortunadamente, una persona perdió la vida.
El hecho ocurrió a la altura de la calle 13 con carrera 113A, en el sentido oriente-occidente. En este estuvieron involucrados un vehículo de carga pesada o tractocamión y un peatón, quien falleció de inmediato.
De acuerdo con el reporte preliminar realizado por usuarios en distintas redes sociales, el siniestro dejó al peatón sin vida en el lugar. Hasta el momento no se han informado mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.
#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Fontibón, Av. Centenario (calle 13) con carrera 114, sentido Oriente-Occidente. Según informan, involucra tractocamión y peatón quien lamentablemente falleció en el lugar del accidente. Se recomienda tomar vías alternas,… pic.twitter.com/e3bE4jTC0l— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 13, 2026
El punto donde ocurrió el accidente registra además un alto flujo vehicular, por lo que la situación ha comenzado a generar afectaciones en la movilidad de quienes utilizan este corredor para desplazarse hacia el occidente de Bogotá.
Al lugar llegaron las autoridades competentes, tanto de tránsito de la ciudad como ambulancias, para hacer el levantamiento del cuerpo y ayudar con la orientación del tráfico vehicular.
3:30 p.m.#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 13, 2026
⚫ Siniestro vial con fatalidad entre tractocamión y peatón en la localidad de Fontibón, Av Centenario (Calle 13) con Carrera 113 A, sentido Oriente - Occidente.
↗️Vía alterna:
✅Calle17
✅Av. Esperanza
👮♂️Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto pic.twitter.com/R9v5xs0a8u
De momento, no se conoce la identidad de la víctima. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas y rutas adicionales para salir de la congestión ocasionada por la eventualidad.
La calle 17 y la avenida La Esperanza aparecen como posibilidades para que las personas que aún no han llegado hasta el punto de la emergencia no queden en medio del trancón que se está presentando por las labores de las autoridades.