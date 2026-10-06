Nuevo golpe contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: cayó alias Mongolo

Una operación conjunta entre la Policía y el Ejército permitió la captura en flagrancia de un hombre señalado de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en hechos registrados en el sector de Buritaca, zona rural de Santa Marta.

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El procedimiento fue adelantado por unidades del Gaula de la Policía, en coordinación con integrantes del Ejército, quienes lograron detener al sujeto identificado con el alias de Mongolo. Según la Policía, el hombre sería integrante de esta estructura criminal.

Durante la captura, las autoridades incautaron un revólver, seis cartuchos, un teléfono celular y una cédula de ciudadanía falsa. Estos elementos quedaron a disposición de las entidades correspondientes que llevarán a cabo las verificaciones pertinentes.

La Policía también informó que este hombre registra anotaciones judiciales por los delitos de porte de armas de fuego y homicidio. El operativo se desarrolló como parte de las acciones que adelantan las autoridades en la zona rural de Santa Marta para afectar las capacidades de las estructuras criminales que tienen presencia en el territorio.

La captura se conoce después de diferentes operaciones adelantadas contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En septiembre, la Policía informó sobre un operativo en zona rural de Santa Marta que dejó siete integrantes de esa estructura neutralizados y tres capturados, entre ellos alias Cholo.

En este nuevo procedimiento, la Policía destacó la coordinación con el Ejército y señaló que continuará articulando capacidades para anticiparse a las amenazas que puedan afectar a los habitantes de Santa Marta y otros sectores del departamento del Magdalena.

Esta nueva captura surge en el marco de los operativos que realiza la Fuerza Pública en el país, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades y ciudadanos que pueden verse afectados por estos grupos delincuenciales.

Asimismo, durante esta mañana, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, entregó nuevos detalles de varios resultados obtenidos por las autoridades en el territorio nacional. Entre los que destacan, se encuentran cinco personas capturadas, señaladas de ser presuntos integrantes del clan del Golfo.

Presidente De La Espriella reportó nuevos golpes contra grupos armados y la minería ilegal

Asimismo, también se resaltaron diferentes golpes contra la minería ilegal, uno de ellos sobre el río Saldaña, donde se destruyeron seis excavadoras, cuatro dragas tipo buzo, ocho motobombas y tres motores industriales que eran utilizados para fines ilícitos.

Con todas estas estrategias, las autoridades esperan seguir causando afectaciones en economías ilegales y detener a los distintos delincuentes que siguen causando afectaciones en las comunidades colombianas.