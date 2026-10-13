Presupuesto 2027: quitan recursos al pago de la deuda para atender gastos del terremoto

Últimas puntadas. En esas está la ponencia del Presupuesto 2027, casi lista para salir al ruedo, pues esta semana el proyecto de ley tendrá el segundo y último debate a la propuesta del Gobierno de Abelardo De La Espriella, de manejar las finanzas del próximo año, con 635 billones de pesos.

Una reunión realizada entre el Ejecutivo y el Legislativo, a través de los coordinadores ponentes del proyecto, por parte del Congreso, y los representantes del Ministerio de Hacienda, principalmente el ministro Miguel Gómez, concluyó esta mañana y logró acuerdos trascendentales.

Presupuesto 2027 fue aprobado en primer debate en el Congreso por 635 billones de pesos

Christian Garcés, uno de los coordinadores ponentes de la iniciativa, confirmó que se llevaron a cabo ajustes a la distribución de recursos, de manera que se le quitarán $6,4 billones de pesos que antes estaban en la casilla para el pago del servicio de la deuda, y ahora pasarán a ser parte del gasto que se destinará a la atención de las necesidades que trajo consigo el terremoto del 10 de agosto.

Debate a presupuesto 2027 en comisiones económicas del Congreso de la República. Foto: Transmisión Youtube

Garcés también aseguró que se incluyó un artículo nuevo, de manera que el Gobierno nacional se comprometa a presentar al Congreso, a través de las comisiones económicas, un plan de austeridad y de disminución de los gastos de funcionamiento.

La ponencia que será votada en plenarias, en sesiones independientes de Cámara y Senado, será anunciada esta misma tarde, de manera que a partir del miércoles 14 de octubre empiece la discusión y votación de la iniciativa que solo tiene dos debates, uno de los cuales ya se surtió en las comisiones económicas conjuntas: terceras y cuartas de ambas células legislativas.

Para la etapa inicial del proyecto de ley en el Congreso de la República se tenían asignados $393,6 billones para funcionamiento; 152,4 billones para el servicio de la deuda, y solo los restantes 88,9 billones iban para la inversión, el componente que finalmente le llega al ciudadano a través de obras de desarrollo.

Durante el primer debate al Presupuesto fue presentada una ponencia alternativa por cuenta del Pacto Histórico, partido que defendió, entre otras, que la de ellos sí incluía recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, mientras que la propuesta gubernamental no los contemplaba de manera explícita.

En su crítica de entonces, afirmaban que el asunto era totalmente necesario.

El plazo establecido por norma, para que el Presupuesto 2027 esté totalmente aprobado en el Congreso es el 20 de octubre, pero no se puede negar que quedan puntos álgidos por estudiar. Entre ellos está el del fuerte recorto a la asignación de la JEP-Justicia especial para la paz, al igual que la distribución de recursos hacia las regiones y hacia algunas entidades que son determinantes para el crecimiento de la Economía.