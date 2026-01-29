MUNDO

Escándalo en Ecuador: allanan vivienda de la excandidata de izquierda Luisa González

La fiscalía investiga si el régimen de Maduro financió campaña presidencial de la candidata del partido de Rafael Correa.

Redacción Mundo
29 de enero de 2026, 11:58 a. m.
La vivienda fue allanada por la fiscalía.
La vivienda fue allanada por la fiscalía. Foto: X/@FiscaliaEcuador

La fiscalía de Ecuador informó que investiga un presunto financiamiento de Venezuela a la campaña presidencial de la excandidata de izquierda Luisa González en las elecciones que dieron como vencedor a Daniel Noboa.

Los candidatos de orillas políticas opuestas se enfrentaron en los comicios anticipados de 2023 y luego en 2025, en medio de una ola de violencia sin precedentes ligada al narcotráfico que golpea al país.

Según la Fiscalía, “se presume que ingresaba dinero ilícito (en efectivo) desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023”, cuando González perdió con 48 % de los votos.

Las autoridades allanaron la vivienda de González y la Fiscalía difundió una fotografía en la que aparece en pijama y con su rostro difuminado, mientras revisa un documento.

“No hemos recibido un solo centavo ni de Venezuela, ni de ningún cartel, ni de nadie”, dijo González en una rueda de prensa en Quito.

Más temprano, el expresidente socialista Rafael Correa dijo en X que las viviendas de sus delfines y excandidatos González y Andrés Arauz, aspirante para las elecciones de 2021, fueron allanadas.

Sin mencionar a Correa, Noboa expresó en el Foro Económico Mundial de Davos que “en Ecuador hubo campañas políticas financiadas por el régimen de (Nicolás) Maduro y el dinero fluía desde PDVSA”, la petrolera estatal venezolana.

Material incautado por la Fiscalía de Ecuador
Material incautado por la Fiscalía de Ecuador. Foto: X/@FiscaliaEcuador

Correa fue un férreo aliado de Venezuela durante su gobierno (2007-2017) y ha rechazado la incursión militar estadounidense en Caracas que terminó con la captura y derrocamiento de Maduro.

Tras dejar el poder, el exgobernante ecuatoriano formó parte de un equipo que asesoraba en temas económicos al gobierno chavista.

Noboa, uno de los mayores aliados de Washington en Latinoamérica, culpa al gobierno de Correa del aumento de violencia ligada al narcotráfico.

Expresidente de Ecuador, Rafael Correa, desató ola de comentarios por ácido mensaje en medio de pelea entre Petro y Trump

Sectores de oposición denuncian que negocios de la familia Noboa, que incluyen una exportadora de banano, tienen presuntos vínculos con el narcotráfico. “Este gobierno es el gobierno de la corrupción, del tráfico de cocaína”, dijo González a periodistas.

“Solo me podrán callar muerta (…) no les tengo miedo, pero también responsabilizo por mi vida, la de mis hijos, de mis hermanos, de mis padres a este gobierno”, afirmó.

Correa, residente en Bélgica y condenado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción, difundió una notificación fiscal en la que aparece entre los investigados.

“¡Ni en las peores dictaduras!”, dijo Correa, quien ha destacado que las investigaciones se han puesto en marcha por una denuncia con reserva de identidad que se presentó a finales de noviembre del año pasado.

La Revolución Ciudadana, liderada por Correa, es la principal fuerza legislativa con 67 de los 151 escaños, aunque el oficialista Acción Democrática Nacional (66) logró mayoría con el apoyo de otros partidos.

*Con información de AFP.

