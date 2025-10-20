Suscribirse

Expresidente de Ecuador, Rafael Correa, desató ola de comentarios por ácido mensaje en medio de pelea entre Petro y Trump

El expresidente de Ecuador está exiliado en Bélgica desde 2017.

Redacción Mundo
20 de octubre de 2025, 5:39 p. m.
De izquierda a derecha: Rafael Correa, Gustavo Petro y Donald Trump.
De izquierda a derecha: Rafael Correa, Gustavo Petro y Donald Trump.

Este domingo 19 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el mandatario colombiano Gustavo Petro y lo calificó de “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”.

El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”, indicó Trump en su red social, Truth Social.

Contexto: Colombia se queda sin subsidios de EE. UU. y Donald Trump lanza dura advertencia: “Estos pagos ya no se realizarán”

Tras lo anterior, el presidente Petro no guardó silencio y dijo que Trump lo “está engañado de sus logias y asesores”.

Y agregó: “El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia fue, en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo. Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”.

Gustavo Petro y Donald Trump.
El presidente Petro había venido radicalizando su discurso contra el mandatario norteamericano Trump.

En medio de esa pelea entre Petro y Trump, quien decidió meterse fue el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, exiliado en Bélgica desde 2017, condenado por corrupción por la justicia de su país.

A través de su cuenta en X, Correa hizo un ácido comentario dirigido puntualmente a Trump: “Ojalá cierre asimismo las narices de sus compatriotas”.

Vale destacar que, el anterior mensaje de Correa, está dirigido puntualmente al consumo de drogas por parte de los estadounidenses. Como era de esperar, el breve escrito del ecuatoriano generó una ola de comentarios en X.

Contexto: Petro hizo inesperada contrapropuesta a Trump por aranceles que impondrá a Colombia: “Legalizar la exportación de cannabis”

Usted alístese para la cárcel; llorando desde la embajada en Bélgica; lo dijo el prófugo de la justicia; estás tan alterado, porque sabes que en ese asunto también caes tú. Ya ni siquiera lo niegas; exclamó el prófugo de la justicia ecuatoriana; Petro puso el desorden absoluto a Colombia, ¡ojalá EE. UU. ponga el orden!; tú les enviaste muchas toneladas de cocaína a esas narices”, comentaron algunos seguidores en Correa en la red social X.

Es de mencionar que, en otra publicación, Correa llamó payaso al presidente Trump, mientras envió un mensaje de apoyo a Petro.

Contexto: “Mantener el silencio”: exasesor de Donald Trump le da consejo a Gustavo Petro y comparte una alarmante predicción tras crisis diplomática

Que el hombre más poderoso del planeta sea un [emoticón de payaso] irresponsable, debería preocupar a toda la humanidad. ¡Fuerza, presidente Petro! ¡Fuerza Colombia! ¡Fuerza Latinoamérica!”, indicó puntualmente.

LEER MENOS

Rafael CorreaDonald TrumpGustavo Petro

