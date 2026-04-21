Indignación en redes sociales por invitación que hizo el Gobierno Petro a Rafael Correa como “panelista” de un foro económico

Este martes, 21 de abril, se llevará a cabo un foro económico organizado por el Gobierno nacional, a propósito de la disputa que tiene con el Banco de la República, luego de que este último tomara la determinación de subir 100 puntos básicos las tasas de interés.

Sin embargo, llamó la atención de los usuarios de redes sociales que el Gobierno Petro invitó como panelista internacional al expresidente de Ecuador Rafael Correa.

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Una de las más agudas críticas la hizo la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien no dejó pasar la oportunidad para sacarle una fuerte factura a Correa.

“El Gobierno Petro trae a un foro económico a un prófugo delincuente condenado por corrupción como Rafael Correa. Recordemos que a ese delincuente lo condenaron a ocho años de cárcel por una red de sobornos donde aparece Odebrecht”, expresó la congresista en su cuenta personal de X.

Otros usuarios de las redes sociales no ocultaron su indignación: “El Ministerio de Hacienda llevará a cabo un foro económico en Bogotá, con presencia de Rafael Correa. El señor Correa es prófugo de la justicia de su país. Tiene una orden de captura y una condena de ocho años pendiente por pagar por corrupción. Es inaceptable que el Gobierno colombiano traiga como invitado a dar cátedra a un vulgar delincuente”.

También hizo lo propio la concejal de Bogotá Clara Lucía Sandoval: “¡El apoyo de Petro a delincuentes es nacional e internacional! Prófugo de la justicia por corrupción dictando una conferencia, invitado por el Gobierno. Muy petrista todo”.

Sobre el “panelista” Rafael Correa, expresó el Ministerio de Hacienda en una de las publicaciones que hizo en su cuenta oficial de X: “Análisis de política monetaria, desarrollo económico y soberanía financiera en América Latina”.

Cabe recordar que la tensión entre el Gobierno Petro y el Banco de la República viene aumentando, ya que en la más reciente junta directiva el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de esa reunión y —posteriormente— el mandatario colombiano confirmó la ruptura del Ejecutivo con el banco emisor.

En varios escenarios, el jefe de Estado ha pedido que se bajen las tasas de interés, solicitud que no atendió el Banco de la República, alegando responsabilidad con la economía nacional.

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Respecto al expresidente de Ecuador Rafael Correa, fue condenado por la justicia de ese país a ocho años de prisión por el delito de cohecho agravado en el Caso Sobornos 2012-2016. Correa, por su parte, ha alegado que es víctima de persecución política.