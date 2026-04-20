Video que publicó Gustavo Petro generó respuesta de noticiero internacional: “Modificado con inteligencia artificial”

Una polémica se desató en redes sociales por un mensaje que publicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, con un contenido que generó una fuerte reacción de un noticiero internacional.

Confuso mensaje que publicó Gustavo Petro generó revuelo en redes sociales: “Y esta no es la cuenta parodia”

En el mensaje que desató la controversia, el jefe de Estado indicó: “Ahora resulta que los mismos capos de las bandas que usaba Noboa para acusarme a mí, lo acusan a él por haberse financiado con los recursos de ‘los chineros’, y por tanto de alias Fito y de ordenar el asesinato del excandidato presidencial Villavicencio”.

Mensaje de Gustavo Petro que posteriormente eliminó Foto: Mensaje de Gustavo Petro que posteriormente eliminó

Pero en esa publicación, Petro incluyó un video de un supuesto reportaje de un medio de comunicación internacional, para darle sustento a sus denuncias.

Al ver ese mensaje, Noticias Telemundo decidió responderle al mandatario: “Señor presidente, desde Noticias Telemundo queremos informarle de que el video que usted ha compartido ha sido modificado con inteligencia artificial y no corresponde a ninguno de nuestros noticieros, aunque intenta imitar nuestra imagen y a nuestros presentadores. Dicho esto, desde nuestra redacción cubrimos los temas que afectan al continente americano, por lo que le invitamos a conversar sobre este u otros asuntos. Saludos”.

Luego, Petro, al ver que ese video no era verídico, procedió a eliminarlo de su cuenta de X.

Pero no es el único traspiés que ha protagonizado recientemente, ya que la semana pasada el jefe de Estado publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que presumió que había sido incluido en la lista de la revista Time, como una de las personalidades más influyentes, cuando en la realidad no fue nominado.

“Así no le guste a la derecha tribal colombiana, que nunca tuvo un dirigente universal, agradezco que la revista Time me nomine como uno de los 100 dirigentes más influyentes del mundo”, anotó el presidente y posteriormente eliminó el mensaje.

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Finalmente, las críticas no se hicieron esperar; fue el caso de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal: “Debería @petrogustavo pagarle a algún asesor para que no haga el ridículo universal. Usted no está entre los 100 más influyentes de la revista Time. En la lista que sí está y seguirá es en la Lista Clinton”.