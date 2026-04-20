Gustavo Petro se va por las ramas y no responde si se reunió con el abogado de Papá Pitufo: “Deje de dar tantas vueltas y no desvíe la discusión”

El presidente Gustavo Petro no dejó satisfechos a varios de sus críticos que le preguntaron insistentemente si él se había reunido con Gonzalo Boye, el abogado de Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo o el zar del contrabando en Colombia, hoy preso en una cárcel europea.

El encuentro- según Cambio- ocurrió en el Hotel Tequendama, en Bogotá, en mayo de 2024.

Petro, desde su red social X, el principal medio de comunicación con los colombianos, se dedicó a responder que él no había tenido ni tiene ningún tipo de relación con Papá Pitufo y que, al contrario, ha pedido insistemente que regrese a Colombia, pague por sus penas y le cuente al país lo que sabe sobre el contrabando en los últimos años.

El excandidato presidencial David Luna fue uno de los primeros en reclamar por la respuesta puntual del jefe de Estado que, a su juicio, no ha ocurrido.

El excandidato presidencial David Luna. Foto: Bernardo Peña

“Gustavo Petro deje de dar tantas vueltas. Lo que el país necesita que explique es algo muy concreto: ¿se reunió o no el 16 de mayo de 2024 en el Hotel Tequendama con el abogado de Diego Marín? Porque usted juró hace dos semanas que no tenía ningún trato, y hoy aparecen documentos que dicen lo contrario", le dijo.

Y le hizo una solicitud: “No desvíe la discusión hablando de España, Portugal o de lo que hizo la Fiscalía. El punto es uno solo: la verdad sobre esa reunión y las decisiones que salieron de ahí.Colombia ya está cansada de sus mismas excusas: ‘no sabía’, ‘me engañaron’, ‘fue a mis espaldas’”.

Gustavo Petro y Diego Marín, alias Papá Pitufo. Foto: Presidencia de la República y Semana

Igual ocurrió con la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila. “Presidente Petro, se reunió usted con el abogado de ‘Papá Pitufo’ como dice Cambio, sí o no?“, le preguntó.

Y es que Petro en la mañana de este lunes, 20 de abril, respondió aspectos generales, pero no afirmó ni descartó el supuesto encuentro.

“No tengo tratos ni he tenido con Diego Marín.Toda comunicación hacia Diego Marín ha sido la misma: entréguese a la justicia colombiana y diga toda la verdad. Fui yo mismo el que hizo que la sociedad colombiana supiera de Diego Marín y su capacidad de comprar altos funcionarios de la Fuerza Pública, de la Dian/Aduanas y hasta presidentes de la República”, dijo.

El jefe de Estado aseguró que el zar del contrabando lleva más de 38 años filtrando las instituciones. Foto: Semana

Añadió: “Fui yo el que llamó al presidente de España y al primer ministro de Portugal pidiendo su captura y traslado a Colombia. Diego Marín escapó gracias al aviso que le dieron dos altos oficiales de policía, solo una oficial escuchó cuando se iba a capturar en Bogotá, huyó a España y allá tiene ciudadanía española”.

“Acerca de las fuentes de la prensa, no son más que los agentes de inteligencia que dijeron que iban a traerlo por voluntad propia del contrabandista y nunca sucedió, pero parece que siempre llegaban llenos de dinero. A Diego Marín le decían otra cosa diferente a lo que yo decía y se quedaban con su dinero, lo mismo pasó en la Fiscalía”, expresó.

“La Fiscalía nunca investigó a Diego Marín, sacaron de la investigación del expediente a quien sabía del proceso y metieron a una fiscal que comenzó una nueva investigación pero solo sobre hechos desde el año 2023 para acá. Y dejaron los 38 años de los que Diego Marín quería confesar todo y que era mi interés. La Fiscalía garantizó la impunidad de Diego Marín y garantizó que no fuera extraditado a Colombia”, escribió textualmente.