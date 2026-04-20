Piketty, Stiglitz y Mazzucato, anunciados como invitados internacionales al foro de política monetaria, no están en la agenda

Llegó la hora del foro anunciado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, luego de su retiro de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República en la que, por mayoría, se subieron las tasas de interés en 100 puntos básicos, llevándolas al 11,25 %, decisión que no comparte el Gobierno.

Este 21 de abril se realizará el evento, que ha sido ampliamente promocionado y en el que, según dijo en sus inicios el ministro de Hacienda, habría una versatilidad de opiniones para debatir cuál debe ser el papel del Banco Central en el manejo de la política monetaria, ante la crítica de Ávila de que solo se estaba tomando en cuenta una visión: la del sector financiero.

El foro se llevará a cabo en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, Auditorio Rogelio Salmona, en el centro de la ciudad.

Dentro del grupo de participantes internacionales figuran tres profesores universitarios y el expresidente Rafael Correa, panelistas que estarán en el mismo bloque en el que participará el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

En la agenda, que tiene tres bloques —además del internacional, uno de panelistas nacionales y otro de académicos—, muchos colombianos estaban expectantes por escuchar los planteamientos de Thomas Piketty, una voz que se ha convertido en toda una autoridad en el mundo económico moderno, por demostrar, mediante datos históricos, que la desigualdad no es un problema temporal del capitalismo, sino una característica estructural.

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, es reconocido por un pensamiento económico que ha recorrido el mundo por plantear una justificación a la intervención estatal para corregir fallas del mercado que pueden acentuar problemas sociales. El reputado economista ha hablado de la desigualdad y los excesos de la globalización, por lo que su voz era una de las esperadas en el foro sobre política monetaria, en medio de una controversia interna entre el Gobierno y el Banco Central.

Mariana Mazzucato, también economista global, ha desafiado la teoría económica ortodoxa.

Ellos tres, según dijo el ministro Ávila en el Congreso de la República, estarían entre los invitados. Sin embargo, en la agenda no aparece ninguno de ellos.

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La idea, con el foro abierto, es que el país pueda quedar ilustrado sobre los distintos puntos de vista alrededor del tema que ha tomado peso en el debate nacional: si el Banco de la República está cumpliendo o no su papel al subir las tasas de interés para controlar la inflación o si, por el contrario, está provocando problemas en distintos frentes.

En la agenda, entre tanto, para ser parte del panel de académicos participarán dos codirectores del Banco Central: Laura Moisá y César Giraldo, ambos habitualmente alineados con la posición del Gobierno de entrar en la senda reduccionista de las tasas de interés.