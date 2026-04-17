Ministro de Hacienda en la junta de BanRepública: Consejo de Estado admite demanda que busca tumbar norma que exige su presencia

El Banco de la República, como institución, ha sido una de las más respaldadas por la mayoría de colombianos, en medio de la fricción que hay con el Gobierno, debido a la decisión de la mayoría de la junta directiva, de subir las tasas de interés, previniendo así una escalada de la inflación.

La situación registrada luego de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se levantara de la última reunión —a finales de marzo— porque no compartía el camino tomado por cuatro de los siete miembros de la junta, que llevaron las tasas de interés hasta un 11,25 %.

Como el ministro anunció que el Gobierno estudiaría la posibilidad de no asistir más a las reuniones del equipo directivo, lo que planteó múltiples interrogantes acerca de si eso era posible o no, ante el Consejo de Estado llegó una demanda, que busca tumbar lo concerniente al artículo 35 del Decreto 2520, el cual estableció los estatutos por los cuales se rige el Banco de la República.

Demandan artículo que obliga al Ministro de Hacienda a estar en la junta del BanRepública

Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo, del alto tribunal, emitió el auto a través del cual, se procede a admitir la demanda de nulidad de la mencionada norma.

La acción jurídica fue presentada por Daniel Felipe Useche Daza y está dirigida concretamente al siguiente aparte del artículo 35 del Decreto 2520 de 14 de diciembre de 1993: “[…] uno de los cuales deberá ser el Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá“.

Implica que, si llegara a prosperar el trámite de la demanda, y el Consejo de Estado falla a favor del demandante, la presencia del ministro de Hacienda en la junta directiva del emisor no sería exigible para la toma de decisiones sobre política monetaria.

Junta Directiva Banco de la República

Tensión entre Banco y Gobierno, de nunca acabar

El intercambio de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, sigue en su apogeo.

La situación se ha vuelto pan de cada día, en medio de trinos e intervenciones públicas de un lado y de otro. En respuesta al mensaje que envió Villar durante su participación en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, en el sentido de pedirle al mandatario “bajar los ánimos” y bajar el lenguaje a la hora de referirse al Banco Central, Petro —por el contrario— no solo le devolvió la pelota, sino que pareció subir el tono.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, le habla duro a petro

Con un extenso trino respondió con la misma frase de Villar, pero le agregó un mensaje adicional: “Le quiero pedir gerente del Banco de la República que baje los ánimos contra el pueblo colombiano. Es una agresión subir la tasa de interés de la manera que lo ha hecho".

La Comisión Cuarta de la Cámara de Representante citó al gerente del Banco de la República para que hable de la situación fiscal del país y tasas de interés. Foto: El País

Habrá foro sobre política monetaria

La gran crítica desde el Gobierno es que la política monetaria se está manejando de manera concentrada, pues la junta, estaría tomando las decisiones basada en lo que dicen 25 analistas que, a juicio de Ávila, representan al sector financiero.

Por esa razón, se convocó a un foro nacional, en el que se escucharán diversas posiciones acerca de la forma más eficiente para establecer la política monetaria en el país. El evento será el 21 de abril en la Universidad Nacional.