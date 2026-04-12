El presidente Gustavo Petro no oculta su animadversión por las recientes decisiones judiciales que llevaron a que Ricardo Roa tomara distancia hasta julio de 2026 de la presidencia de Ecopetrol. El alto ejecutivo está de vacaciones y posteriormente estará bajo una licencia no remunerada que le permitirá alistar su artillería jurídica para defenderse de la Fiscalía.

Petro, a través de la red social X, volvió a referirse a Roa y fue más allá. Trazó la hoja de ruta de la compañía. O, más bien, anunció lo que quiere para la empresa petrolera más importante del país, a menos de cuatro meses de dejar su poder.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

“Ecopetrol debe concentrar su inversión en energía limpia en el Caribe colombiano y en Latinoamérica, y será poderosa mundialmente. La transición energética es un hecho ya en Colombia. Estamos cambiando el modo de energía del país hacia las energías limpias, Ecopetrol lo hace en pequeño, pero ya puede ofrecer energía limpia descarbonizada al mundo, la alianza social de las comunidades wayú con Ecopetrol es fundamental para que La Guajira exporte energía limpia al mundo y Colombia debe exportar energía limpia al mundo”, escribió el presidente en sus redes sociales.

Petro manifestó que una Colombia que suministre energía limpia al mundo será poderosa, orgullosa y pacífica.

“Colombia puede ser la gran oferente de energías limpias del mundo. El plan de inversiones de Ecopetrol tiene el objetivo de transformar su empresa en ‘Ecoenergía’, que pertenecerá al pueblo de Colombia y estará en los flujos de valor de la economía de la vida, que será fundamental en toda la humanidad y Colombia puede estar en la vanguardia de la nueva economía vital y científica”.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Foto: Ecopetrol / Transmisión de Youtube

Afirmó que si Ecopetrol decide convertirse en generadora de energías limpias, será poderosa en el mundo.

“La transición no es lenta, debe hacerse ya. Es un imperativo categórico por la vida. Ecopetrol tiene la oportunidad de pasar de la energía fósil a la limpia, ya que produce hidrógeno verde y tiene funcionando la mayor planta de toda Latinoamérica. Por tanto, los contratos deben cambiar, hay contratos ‘costra’ que ahora terminan. Por eso la andanada de la prensa y la Fiscalía contra Ricardo Roa son 20 billones en disputa que las fuerzas de la inercia y de lo fósil quieren que se prorrogue. ¡Mamola!”, expresó el mandatario.

Ricardo Roa y Gustavo Petro. Foto: Facebook Gustavo Petro

Y siguió: “Soy un presidente que ha expresado claramente su posición personalmente ante el presidente de la República de los EE. UU., Donald Trump, y ante el mundo en los discursos ante las Naciones Unidas. Lo que viene no es una tormenta de misiles. Lo que viene es el gran huracán de la economía de la vida (...). Quiero que se cambien todos los contratos de Ecopetrol en libre competencia y que se lleven hacia la transición rápida en energías limpias”, destacó.