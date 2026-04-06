Gustavo Petro anticipó que la junta directiva de Ecopetrol considera apartar transitoriamente a Ricardo Roa de la presidencia de la compañía. Al parecer, la decisión obedecería al temor de sus representantes por la posición que asumiría Estados Unidos frente a los escándalos judiciales que lo rodean.

En una declaración en su cuenta de X, el jefe de Estado indicó que jamás ha sentido una actitud de EE. UU. contra la empresa más grande del país. Para justificarse, compartió una fotografía de su visita a la Casa Blanca, donde apareció con Ricardo Roa y otros funcionarios posando junto a Donald Trump.

Decisión de la junta directiva de Ecopetrol. Ricardo Roa sale de licencia, como lo anticipó SEMANA

“Está Roa, el presidente de Ecopetrol, al que los miembros que delegué en la junta directiva de Ecopetrol, y que son mayoría, piensan sacar transitoriamente. Les dije que se asustaron con las amenazas uribistas y de Cambio Radical, de que los gringos buscan sacarlo”, dijo Gustavo Petro.

Frente a la controversia, supuestamente, fue el mismo Ricardo Roa quien habría sugerido salir a vacaciones. Así lo reveló en SEMANA, pues él, en casi tres años, no tomó el descanso y sumaría hasta siete semanas. De aprobarse, lo reemplazaría el vicepresidente Ejecutivo, Juan Carlos Hurtado.

Ricardo Roa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Este escenario ya genera controversia en la opinión pública. El excongresista Jorge Enrique Robledo aseguró que se trataría de un falsa solución: “Seguiría con dos graves acusaciones por corrupción de la Fiscalía. Cargos que, en países gobernados con un mínimo de decoro, no se dejan pasar como si no existieran”.

El exsenador también se refirió a la posición en la que quedarían los integrantes de la mesa directiva de Ecopetrol, cuyas mayorías tiene el Gobierno Petro: “Quedarían muy mal los miembros de la junta directiva, que se hayan sometido a la descarada presión de Petro a mantener a Roa, hecho que los señalaría como directivos de la empresa que también deben renunciar".

Vicepresidente de Ecopetrol estaría inmerso en red de empresas del sector: ¿conflicto de interés?

Roa fue imputado por la Fiscalía como presunto responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público: “Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que, en ejercicio de su cargo, en dos reuniones distintas realizadas entre agosto y septiembre de 2024, habría ordenado al presidente de una filial de la estatal petrolera asignar a una persona específica el proyecto de gasificación Chuchupa Ballenas que se realizaría en La Guajira”.

Al parecer, la presunta intervención ilegal de Roa estaría relacionada con el posible interés que “tenía en la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, el cual le vendió la persona a beneficiar con el proyecto de gasificación, a través de una inmobiliaria, por un costo menor al valor comercial, con posibilidad de pago en cuotas y sin intereses”, agregó el ente de investigación.