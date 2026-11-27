En las últimas horas se conoció el video del momento en que las autoridades españolas capturaron al exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien es señalado por presuntos delitos sexuales contra una menor de edad.

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En el video aparece Caicedo esposado mientras uniformados de la Guardia Civil española lo suben a una patrulla, tras la emisión de una notificación roja de Interpol. El exmandatario fue detenido en un puesto de policía de la isla de Lanzarote, España. Ahora deberá afrontar los trámites relacionados con su eventual regreso a Colombia para responder por las acusaciones en su contra.

En las últimas horas se conoció un video de la captura de Carlos Caicedo en España, tras ser acusado de presunto abuso sexual contra una menor de edad. El exgobernador del Magdalena deberá responder ante las autoridades. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/HYEHLrvF9D — Revista Semana (@RevistaSemana) November 27, 2026

La notificación fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de una orden de captura vigente en el país, expedida el pasado 9 de septiembre por los presuntos delitos de demanda de explotación sexual comercial de una persona menor de 18 años, además de acceso carnal violento y acto sexual violento.

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Los hechos atribuidos a Caicedo se remontan al pasado 2 de julio. Para esa fecha, el exgobernador habría salido del país. El exfuncionario afronta varios procesos judiciales. Uno de ellos está relacionado con un presunto abuso sexual contra una niña de ocho años, que habría ocurrido en 2023.

Carlos Caicedo fue capturado en Lanzarote, España, por uniformados de la Guardia Civil, tras una notificación roja de Interpol emitida por la Fiscalía colombiana. Foto: Catalina Olaya

Dicha investigación está a cargo de fiscales. Al momento de los presuntos hechos, Caicedo ejercía como gobernador, circunstancia relevante para determinar la competencia de las autoridades judiciales.

La denuncia, revelada por SEMANA, señala que, según el relato de la madre de la víctima, el 17 de julio de 2023 Caicedo llegó al inmueble en el que residían y le exigió que lo dejara hablar a solas con la menor para hacerle varias preguntas. Posteriormente, la mujer observó que su hija tenía “el pijama mal puesto y que Caicedo estaba con su pene por fuera y presentaba una erección visible”.