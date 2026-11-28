Luz Verónica Estrada, representante del Pacto Histórico por Antioquia, tendrá que presentarse en los próximos días ante el Congreso, del que prácticamente se esfumó cuando estalló el escándalo por sus diplomas falsos de ingeniera y de bachiller. La Procuraduría la suspendió provisionalmente por tres meses y ahora le toca dar la cara. Rendirá testimonio ante Mauricio Toro, el congresista que lleva su caso en la Comisión de Ética de la Cámara. Toro busca establecer si, al posesionarse, Estrada presentó los mismos documentos que usó para contratar con la Dian durante el Gobierno Petro.

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SEMANA conoció que Estrada podrá ser citada a partir del 11 de diciembre, diez días hábiles después de la apertura de la investigación. El lío es a dónde enviarle la notificación, dado que en el Congreso ya le quitaron hasta la oficina. Estrada se expone a pasar hasta 180 días sin sueldo, voz ni voto, y las demandas de pérdida de investidura podrían costarle la curul y significarle una silla vacía al petrismo.