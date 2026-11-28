Difícil aceptar la desidia frente a un secuestro y la falta de empatía de la Fiscalía con los familiares. El hijo de Luis Hernando Íñiguez, secuestrado el 27 de julio en Neiva, solicitó el 13 de octubre cita a la fiscal 239 Gaula, Gina Rocío Castro, encargada del caso de su padre. Ante la falta de respuesta, insistió el 2 de noviembre. Es la tercera fiscal que atiende el citado secuestro y tan escaso interés despierta que solo aceptó recibir al joven este jueves 26.

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En el corto tiempo que le dedicó, alegó que está sobrecargada de trabajo, que tiene que resolver unos asuntos de presos y que, dado lo avanzado del año y la cercana vacancia judicial, apenas quedará tiempo para dedicarlo al “presunto secuestro”. Agregó que lo investigado hasta ahora, suficiente para el Gaula Ejército, no la convence. No quedó claro si ha leído el expediente, pero, al estar desbordada, tampoco hará nada para acopiar más pruebas.