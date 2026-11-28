Diver Ney Franco Tejada, representante del Partido Liberal por Antioquia, es el único congresista que reporta un título de pregrado de la Fundación San José. Su diploma de administrador de empresas tiene fecha del 1 de julio de 2025, que, coincidencialmente, es el mismo día que figura en los dos diplomas que la San José le expidió a Juliana Guerrero y que después le anuló. Su paso por el Congreso comenzó en la UTL del entonces senador Julián Bedoya.

El propio Bedoya tuvo un lío con su título de abogado de la Universidad de Medellín, que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente. Franco recibió su segundo diploma menos de seis meses después del primero. El 6 de diciembre de 2025, la Corporación Universitaria Reformada lo graduó en Barranquilla como especialista en Gerencia Tributaria, que originalmente es un programa de dos semestres. Los diplomas suscitan dudas en el Congreso.