Reabren la votación de la ponencia de la Ley de Sometimiento pese a que había recibido mayorías en la Plenaria de la Cámara

Con una votación de 90 votos a favor y 44 en contra, la Plenaria de la Cámara de Representantes había aprobado el informe de ponencia del proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia, a eso de las 9:20 de la noche; sin embargo, dio un giro trascendental de último minuto.

Media hora después de esta aprobación, reabrieron las votaciones y se negó el sufragio legislativo que había rechazado la solicitud de archivo planteada por sectores de la oposición e inició formalmente la discusión de su articulado.

Se trata del segundo debate de esta iniciativa del Gobierno De La Espriella. La primera fue en aquella particular sesión que terminó con Rodrigo Lara fuera del gabinete presidencial y con Iván Cancino, el líder natural de la iniciativa, al frente del Interior.

Iván Cancino, ministro de Justicia. Foto: SEMANA

Esta Ley de Sometimiento busca redefinir las condiciones legales para la desarticulación y entrega a la justicia de estructuras de crimen organizado en el país y, aunque durante dos horas el Pacto Histórico defendió una proposición de aplazamiento, fue negada por las mayorías con un total de 98 votos.

El proyecto tiene los tiempos justos. Deberá ser aprobada antes del 4 de noviembre, es decir, este miércoles, para que se convierta en una ley en Colombia. Aunque parece una misión compleja, los sectores gobiernistas colocaron el pie en el acelerador y, pese a las trabas de la oposición, este lunes lograron su primera gran victoria.

Lo que le sigue a la Ley de Sometimiento

Si el proyecto llegase a ser respaldado como en un principio, deberá superar la votación de sus artículos en la Plenaria de la Cámara para posteriormente pasar a sus últimos dos debates en el Senado de la República (Comisión Primera y Plenaria).

Congreso de la República de Colombia. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Posteriormente, de ser aprobado en ambas corporaciones y conciliarse las eventuales diferencias en el texto, pasará a sanción presidencial para su promulgación oficial.

Por esto el reloj corre en contra de la bancada oficialista. Con solo 48 horas de margen para agotar el trámite restante en el Congreso, el Ministerio del Interior alista una contrarreloj legislativa que consiste en lograr una conciliación entre las partes sobre los puntos de la ley.