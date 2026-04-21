“Le huye al debate y a tener nuevos conocimientos”: el nuevo ataque de Gustavo Petro al gerente del Banco de la República

El presidente Petro se pronunció en la mañana de este 21 de abril tras la negativa de Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, de asistir al foro organizado por Hacienda para hoy, denominado ‘La política monetaria en un contexto progresista’.

Villar aseguró en una extensa carta que se excusaba por no asistir, dadas algunas consideraciones sobre su oportunidad y el contexto en que se realizaba.

El presidente Petro y la Junta Directiva del Emisor: Mauricio Villamizar, Bibiana Taboada, César A. Giraldo, Olga L. Acosta, Germán Ávila, Laura Moisá y Leonardo Villar. Foto: PRESIDENCIA / BANCO DE LA REPÚBLICA

Además, expuso en su carta que era imprescindible que el ministro de Hacienda hiciera presencia en las sesiones que se organizaran con la Junta Directiva del emisor, dada que es su función constitucional presidir dichas juntas.

Tras la comunicación del gerente, el presidente Petro se pronunció a tempranas horas de este martes, con una nueva arremetida. El mandatario aseguró que Villar “le huye al debate y a tener nuevos conocimientos de acuerdo a la experiencia global”.

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Agregó además que este vive en un burbuja ideológica que hace tiempo se deshizo en el mundo. “A esto se le llama fobia al conocimiento. No leer ni escuchar lo que le pueda dañar la forma cómoda de pensar y por eso no saben que están equivocados. Que muera la inteligencia, gritaban en la universidad de Salamanca cuando el filósofo Unamuno no quiso ponerle una medalla al asesino general Astrey amigo de Franco“, dijo el mandatario.

Gustavo Petro arremetió nuevamente en contra de Leonardo Villar. Foto: Presidencia

Es importante recordar que desde hace varias semanas, la relación entre el emisor y el Gobierno se ha ido deteriorando cada vez más. La tensión se desató cuando el minHacienda se levantó abruptamente de la última junta del Banco tras estar en desacuerdo con el aumento de la tasa del 100%.

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Recientemente, Villar había pedido al Gobierno que bajara los ánimos y el tono y que cesara su campaña de descrédito contra el Banco, en medio de un debate en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes.