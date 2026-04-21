Economía

Sube la tensión: Leonardo Villar se baja del foro del MinHacienda y defiende al BanRep de los ataques del Gobierno

La pelea entre el Gobierno Nacional y el emisor continúa y ahora el gerente del banco anunció que no irá al foro organizado por la cartera de Hacienda.

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Redacción Semana
21 de abril de 2026, 6:21 a. m.
Germán Ávila y Leonardo Villar, en tensión tras desacuerdos con los aumentos en tasas.
Germán Ávila y Leonardo Villar, en tensión tras desacuerdos con los aumentos en tasas. Foto: SEMANA

Durante este 21 de abril, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, envió una carta formal a Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda y Crédito Público, en la que se refirió a la invitación a participar como panelista en el foro económico que el Ministerio tiene organizado para este martes, sobre “la política monetaria en un contexto progresista”.

El funcionario declinó la asistencia y expuso varias razones para ello:

“Debo excusarme de participar en este evento debido a consideraciones sobre su oportunidad y el contexto en que se realiza”, indicó.

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