Sube la tensión: Leonardo Villar se baja del foro del MinHacienda y defiende al BanRep de los ataques del Gobierno

Durante este 21 de abril, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, envió una carta formal a Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda y Crédito Público, en la que se refirió a la invitación a participar como panelista en el foro económico que el Ministerio tiene organizado para este martes, sobre “la política monetaria en un contexto progresista”.

El funcionario declinó la asistencia y expuso varias razones para ello:

“Debo excusarme de participar en este evento debido a consideraciones sobre su oportunidad y el contexto en que se realiza”, indicó.

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