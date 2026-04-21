La pancarta contra el Banco de la República que apareció en pleno foro del MinHacienda: “desleales con la Constitución”

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, organizó este martes el foro ‘La política monetaria en un contexto progresista’. A tempranas horas de la mañana se conoció que Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, declinó la invitación como panelista, tras los reiterados roces con el Gobierno Nacional.

Sin embargo, la tensión continuó durante el desarrollo del evento. Una pancarta puesta en la entrada del Centro Cultural Gabriel García Márquez, en donde se realiza el evento, no pasó desapercibida.

El mensaje de dicha pancarta es una afrenta directa contra el emisor. “Las decisiones de algunos altos funcionarios del Banco de la República favorecen principalmente al sistema financiero, generan endeudamiento y son desleales con la Constitución”, se leyó.

La pancarta está acompañada de un logo del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Banco de la República y el Sistema Financiero.

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