A menos de tres meses de la primera vuelta presidencial, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, les abrió la puerta a todos los partidos políticos que se quieran sumar a su aspiración por la Casa de Nariño.

Lo dijo en una improvisada conferencia de prensa en la tarde de este martes, 17 de marzo, cuando salió de la primera sesión del año del Congreso en la que participó activamente.

“Nosotros somos una campaña abierta a todos los ciudadanos de todas las fuerzas políticas que quieran llegar”, afirmó Valencia.

“Aquí son bienvenidos los liberales, los conservadores, los de La U, Cambio Radical, los del Pacto Histórico, los del Mais, los petristas que están contentos, los que están arrepentidos..., quiero ser la presidenta de todos los colombianos”, reiteró.

E hizo una promesa: “Yo voy a querer a todos los colombianos por igual, a mis uribistas como a los petristas, porque lo que quiero es una Colombia donde quepamos todos”.

La candidata presidencial, Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Las puertas están abiertas. La crisis en la que está el país en salud, en seguridad, en finanzas públicas, exige que todos trabajemos para sacar este país adelante. Yo sí creo que es posible una Colombia para todos”, destacó.

Y es que hay varios partidos políticos tradicionales que no tienen candidato presidencial propio, se cotizan al alza y esperan las próximas encuestas para decidir su respaldo.

Los conservadores, por ejemplo, miran a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella. El presidente del partido, Efraín Cepeda, tuvo una buena relación con Valencia durante los años que compartieron en el Congreso y también compartió reuniones recientes con el abogado que se presenta como el Tigre.

La campaña de Carlos Fernando Motoa publicó una valla en cinco puntos de Cali en la que aparece el líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, junto al candidato presidencial, Abelardo de la Espriella. Foto: Tomado de la cuenta de X de Carlos Fernando Motoa

Pero la representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juana Londoño, ya posó en una fotografía junto a Paloma Valencia y escribió en sus redes sociales: “Colombia está lista para un liderazgo femenino”.

Cambio Radical tampoco se define. El partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras fue llave del Centro Democrático en los periodos legislativos recientes y sus congresistas trabajaron en alianza con la senadora Valencia.

No obstante, cuando faltaban semanas para las elecciones legislativas, el senador y cabeza de lista de esa colectividad, Carlos Fernando Motoa, mostró sus simpatías por De la Espriella en una de sus vallas de campaña.

El tema no está definido y este miércoles, 18 de marzo, la casa política sostendrá su primera reunión de bancada del año para hacerlo.

La congresista Juana Londoño, hoy cercana a Paloma Valencia. Foto: Redes sociales

Con el Partido Liberal las posibilidades son más amplias. Los congresistas liberales han estado con la agenda de Gustavo Petro, y uno de esa bancada, Mauricio Gómez Amín, ya está en la campaña de De la Espriella. Otros tantos se opusieron al presidente Petro y estuvieron alineados con la oposición.

El Partido de la U también está por definir su camino y la realidad entre sus filas es semejante: hay quienes apoyaron a Petro y otros que encarnaron la oposición. Todos estos partidos tienen otra realidad: ninguno ha tenido una cabeza principal.

En otras palabras, varios partidos políticos que hoy no tienen candidato presidencial ven con buenos ojos la aspiración de Valencia.