Petro revela el nombre que tenía en el M-19 al citar por enésima vez a Aureliano y Cien años de Soledad

“Carlos pues ha tenido una vida personal, después de dejar las armas, difícil, como la de todos nosotros. No tuvo mucho éxito en las justas electorales del Tolima. Nuestra compañía se llamaba ‘Compañía Jorge Eliécer Gaitán’ y me siento orgulloso de haber levantado la bandera de Gaitán en el Tolima. Después se fue para Noruega, lejos. Noruega siempre me ha interesado muchísimo porque siempre he pensado que en ese norte sueco y noruego, llegando al Polo Norte, frío que hace, encontré unos exiliados colombianos de Sucre, campesinos que la justicia los había perseguido señalándolos de ser autores de un secuestro de una señora Gloria Lara, me refería a esto hace poco. Y era una mentira, un infundio construido para atacar a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Córdoba y Sucre. En eso, por razones murió mi amigo más entrañable, Hernán Lora. Y allá los encontré bajo la nieve, ocho horas en tren desde Estocolmo. Y allí hablamos mucho. No sé dónde están, eran los hermanos Rivera, le llamaban así o se llaman. Y allá yo pensaba, estaban, rubios de ojos azules bastante altos, los hombres y hermosas las mujeres eran una especie de guardianes del planeta en los confines de la Tierra, en el norte. Por la falta de comida solo había pesca y eran pescadores, no había mucha tierra fértil, se convirtieron en unos guerreros tremendos por su altura y su corpulencia saqueaban las ciudades de la Europa cristiana. Ellos eran paganos. Casi que murieron por cuando dejaron de ser paganos”, agregó Petro.