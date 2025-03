Petro: “no estoy hablando carreta, quizás sea el último Aureliano, olvidamos a Bolívar cuando empezamos a dejarnos engañar en la borrachera”

Aclaró cada senador deberá votar, pero “debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo y que, si no es así, si se cree tirano sobre el pueblo, si le da miedo el pueblo que representa, entonces el pueblo lo sacará del Congreso (de la República) como tiene que ser”. Enfatizó que “se acabaron los corruptos en el Congreso. El Congreso será elegido por el pueblo y el pueblo castigará a la corrupción y la codicia y volverá a plantear la política limpia de Jorge Eliécer Gaitán”.

“Le corresponde al Senado de la República votar para permitir que el pueblo hable, porque le corresponde hoy al pueblo hablar y no va a permitir que lo callen. Primero se va a la clase política del Congreso que acallar el pueblo; el pueblo jamás se acalla y daremos todo, todo, hasta la última energía, para que el pueblo no se silencie”, dijo.

Anotó que los congresistas “han traicionado al pueblo de Colombia y lo han hecho por la codicia, lo han hecho por dineros, se han arrodillado al rico Epulón, se han arrodillado a un dios falso, que es el dios dinero, no quieren que la madre comunitaria tenga un sueldo, no quieren que las mujeres de Colombia tengan una pensión merecida después de criar a sus hijos”.

“Porque las flores amarillas huelen a salvación y porque las mariposas amarillas anuncian revolución. Se van a acabar los 100 años de soledad. Dije ayer, quizás sea el último Aureliano y me place porque los aurelianos le vendieron el corazón a la violencia antes de amar como en la Vorágine, y por eso hubo 100 años de soledad en Colombia . Por eso olvidamos a Bolívar cuando nos empezamos a matar entre nosotros, a dividirnos, a dejarnos engañar en la borrachera . A perder el norte. A pensar que todo está perdido y que Colombia no tiene salvación. Pues otra vez caen y vuelan las mariposas amarillas”, sostuvo.

En algún momento de su intervención dijo que él no hablaba “carreta” cuando dijo que el pueblo sacará a los congresistas que no atiendan las demandas de la población. “Y no estoy hablando carreta. Los que fuimos del M19 no aprendimos hablar carreta.