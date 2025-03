“Leí que Petro se creía Aureliano Buendía y en realidad es Arcadio disfrazado de jefe militar y presidente de Colombia”

“Porque las flores amarillas huelen a salvación y porque las mariposas amarillas anuncian revolución. Se van a acabar los 100 años de soledad. Dije ayer, quizás sea el último Aureliano y me place porque los aurelianos le vendieron el corazón a la violencia antes de amar como en la Vorágine, y por eso hubo 100 años de soledad en Colombia. Por eso olvidamos a Bolívar cuando nos empezamos a matar entre nosotros, a dividirnos, a dejarnos engañar en la borrachera . A perder el norte. A pensar que todo está perdido y que Colombia no tiene salvación. Pues otra vez caen y vuelan las mariposas amarillas”, sostuvo.

“Las multitudes no permiten sentirse solo, acaban con la soledad de Colombia, acaban con los 100 años de soledad, porque las estirpes de la tierra condenadas tienen una segunda oportunidad, y esta es nuestra segunda oportunidad. ¡Palabra que sí! ¡Que viva la consulta popular en Colombia!”, concluyó, mientras sus seguidores, entendieran o no sus palabras, lo aplaudían en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

Por cuenta de las declaraciones del presidente Petro, que suele citar la obra de Gabriel García Márquez y decir que él es el último Aureliano, la senadora Paloma Valencia opinó en El Debate, de SEMANA. A Valencia se le recordó el optimismo del ministro del Interior, Armando Benedetti, respecto a las elecciones de 2026 para el petrismo . Y ella respondió: “en política no hay nada imposible, pero hoy veo altamente improbable que el petrismo pueda repetir porque veo a los ciudadanos cansados, cansados no solamente de todos los fracasos que ha tenido, de las promesas que son totalmente falsas. Yo digo que este gobierno tiene una boca tan grande que ya la boca es de payaso, porque promete, promete, promete y no cumple nada”.

Y agregó: “Pero mire lo de la seguridad, esta mañana nos levantamos en el departamento del Cauca con cinco ataques simultáneos en cinco municipios y en la mañana de hoy el sexto, en Cajibio ataque con drones. Entonces, yo me pregunto, si eso es el Cauca, allí mire cómo está Santander, vaya mire Norte de Santander, mire lo del Catatumbo, en el Caquetá las mágenes de estos guerrilleros con las cabezas de la gente en palos. Es que esto es como el infierno, ¿no? Y el presidente hablando de Aureliano Buendia. Leí en Twitter y me encantó que el presidente se crea Aureliano Buendía y en realidad es Arcadio disfrazado de jefe militar y de presidente de Colombia”.

En su intervención, el mandatario aseguró que la máxima de la consulta popular se definirá en los votos que darán los senadores en la plenaria, cuando el Gobierno radique la iniciativa que convoca al país a las urnas para manifestarse sobre las reformas sociales. Y sobre el particular, la senadora Paloma Valencia anotó, específicamente sobre la reforma a la salud: “Yo espero que se hunda porque es una pésima reforma que politiza la salud. Imagínese usted entregarle a alcaldes y gobernadores la plata de la salud para que ellos organicen las redes de atención de salud. Me parece que el sistema de salud que tenemos los colombianos ha funcionado bien. Que tiene problemas, claro, como todo en la vida. Colombia no necesita que la refunden, no necesita que la salven, necesita alguien que la quiera, que se dedique a resolver cada uno de los pequeños problemas que hay para que podamos encarrilarnos y podamos salir adelante y eso es lo que necesita la salud”.