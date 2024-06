“Seguiremos trabajando por una América Latina unida”: Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, le responde a Petro

“ No les voy a fallar”, dijo Sheinbaum, de 61 años, sonriente, emocionada y vestida con una blusa con bordados indígenas en su primera aparición como presidenta de México. “No llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas”, añadió desde un hotel de la capital.

"Vamos a garantizar todos los programas del bienestar del presidente López Obrador", dijo al referirse a las múltiples ayudas económicas para ancianos, discapacitados y jóvenes. (Photo by Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images) | Foto: Anadolu via Getty Images