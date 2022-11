Video | ¿Le gustó? La inesperada reacción de un árabe en Qatar tras probar el mate argentino

Una Copa del Mundo es sinónimo de multiculturalidad, esto de se debe a que miles de hinchas llegan al país organizador para alentar a su selección. Lo que se convierte en una oportunidad para conocer sobre la cultura de los otros países participantes.

La hinchada argentina es una de las más activas en Qatar 2022, llegaron con toda la expectativa de un título mundial antes de que el astro Lionel Messi anuncie su retiro del fútbol. Aliento que en las tribunas se ha hecho notar.

Pero más allá de los resultados en la cancha, un curioso intercambio cultural se evidenció en uno de los estadios de Qatar. Los protagonistas de este encuentro fueron un hincha argentino, un árabe y la bebida más famosa de los argentinos, el mate.

El mate se puede preparar de varias formas. La primera es la tradicional. Se pone la yerba cruda en el fondo de un recipiente y aparte se pone a calentar el agua, ya caliente se vierte en el recipiente, sobre la yerba, y se deja unos minutos en reposo para beber con moderación.

Por medio de un video que se hizo viral en redes sociales, se puede observar como un aficionado argentino le da a probar algo de su mate a un árabe, en pleno estadio de Qatar.

La cara del árabe probando mate, pensaba que era droga JSJAJSJA

Sin mediar palabras el argentino le prepara un poco de la tradicional bebida al local, la curiosidad del árabe por probarla bebida llegó a su fin, ante la expectativa de los argentinos por conocer la reacción del hombre, la respuesta en su rostro fue positiva.

En redes sociales anticipan en tono de broma un aumento en la exportación de mate hacia Qatar luego del visto bueno del hombre.

El mate y sus beneficios

A esta planta se le atribuyen propiedades antioxidantes y polifenoles, así como es rica en minerales, aminoácidos y vitaminas esenciales, principalmente del grupo B. Además, contiene minerales como potasio y magnesio, que favorecen la correcta función cardíaca, y otros compuestos, como clorofila, fitonutrientes, taninos, oligoelementos y flavonoides.

Según el portal Mejor con Salud, los componentes de esta planta ayudarían a perder peso, si se consume de manera regular. Se trata de una hierba que contiene cafeína, por lo que podría ayudar a acelerar el metabolismo, conduciendo a quemar calorías, lo que se traduciría en una reducción de peso.

También se dice que tiene propiedades saciantes, lo que ayuda a reducir las ganas de comer. No obstante, asegura Mejor con Salud, es importante tener en cuenta que no es un sustituto de la comida, ya que no aporta todos los nutrientes necesarios.

La yerba mate retrasa la velocidad del vaciado gástrico y prolonga la sensación de saciedad.

Asimismo, las creencias populares indican que es capaz de restringir la acumulación de ácido láctico en los músculos. Esto permite mantener los niveles de energía elevados y aumentar la quema de grasas y calorías.

Por último, por su contenido de antioxidantes, la yerba mate ayudaría a combatir el estrés oxidativo y esto hace que se mejore la salud de todo el organismo.

Según el portal Tua Saúde, la yerba mate también puede prepararse con limón para bajar de peso, ya que aumenta la sensación de saciedad y acelera el metabolismo, ayudando a quemar más calorías. Además, disminuye la hinchazón en el cuerpo por su acción diurética.

Para elaborar la bebida se requiere de una o dos cucharadas de té de yerba mate y medio limón exprimido. En una taza se colocan las hojas secas del té mate y medio limón, luego se agregan 150 mililitros de agua hirviendo, se tapa y se deja reposar de cinco a diez minutos.