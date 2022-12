Melissa Martínez reveló cómo hace para mantener su figura sin dejar de comer natilla y buñuelo en diciembre

Melissa Martínez se convirtió en una de las periodistas más famosas y reconocidas de la televisión nacional, debido a su trabajo realizado en temas deportivos. Su extensa carrera le abrió paso en diferentes proyectos, mostrando sus conocimientos y opiniones que adquirió con el paso del tiempo.

Hace poco estuvo cubriendo la Copa del Mundo en Qatar, aunque ya se encuentra en territorio colombiano, y sigue compartiendo con sus seguidores, por medio de su cuenta personal en Instagram, las cosas que hace a diario.

Esta semana, a través de su red social, Martínez le respondió a sus seguidores sobre la exigente rutina que está siguiendo diariamente y más por esta época decembrina.

“Me preguntan ustedes: ‘¿’Meli’, por qué estás yendo al gimnasio en la mañana, si estás trasnochando tanto en el canal?’ Estoy yendo al gimnasio en la mañana, porque me gusta comer buñuelo, porque me encanta la natilla -dijo entre risas- Así que, no me las pienso perder y tengo que ir al gimnasio, porque si no, ¿la ley de la compensación, dónde estaría?”.

Luego de su confesión, la presentadora compartió un divertido meme sobre el consumo de buñuelos en diciembre. Y, como si fuera poco, en la siguiente historia aparece con la mujer que le prepara la comida, revelando a sus seguidores que, efectivamente, sí se encuentra a dieta.

“¡Señora ‘M’, qué depresión esta ensalada! ¿Ah? ¿Por qué va a estar en depresión, porque eliminaron a Japón? (...) ¡No, yo estoy a dieta, pero tampoco, señora ‘M’! ¡Ah! ¿Y me hizo patacón? No, señora ‘M’. No le echa mayonesa a esto (la ensalada), dizque por la dieta, y me hace patacón. Olvídate, señora ‘M’…”, señaló la Melissa.

En otra publicación hizo una reflexión sobre los sacrificios y la disciplina que debe tener y más durante esta temporada del año, para mantener la línea y el peso.

“Disciplina es hacer lo que tengo que hacer, aunque no me apetezca. Es el músculo que necesitamos entrenar, para cumplir nuestros compromisos con objetivos valiosos a largo plazo, renunciando a placeres inmediatos de baja calidad. Ser disciplinada te ayudará más que estar animada”, fue el texto que publicó.

Melissa Martínez habló sobre sus planes a futuro

Al ganar bastante popularidad entre sus fieles seguidores de redes sociales, miles de curiosos se interesaron por conocer más de su vida personal y privada, además de los proyectos que tiene, a futuro, la periodista. Pese a su separación con el futbolista uruguayo Matías Mier, los fanáticos de la también presentadora quisieron saber cómo había reiniciado su realidad y cuáles eran los planes que venían pronto.

Recientemente, Melissa Martínez utilizó su cuenta oficial de Instagram para realizar una dinámica de preguntas y respuestas, donde resolvió varias inquietudes de su vida privada. La integrante de ESPN no se guardó nada y tocó varios temas como sus ganas de convertirse en mamá.

“¿Aún piensas tener hijos?”, escribió una persona en la casilla de preguntas.

La colombiana afirmó que obviamente quiere ser madre en algún momento de su vida, pero una reflexión que hizo la ayudó a entender otros puntos de vista y saber qué era lo que realmente quería a futuro. La periodista deportiva aseguró que más allá de hijos, lo que le gustaría es construir una familia.

“¿Cómo así? Claro, obvio. Pero, sí he reflexionado sobre algo todos estos días y es: ¿hijos o familia? Porque hijos es fácil, familia… es otro cuento. Pero no, estoy bien”, dijo la comunicadora en un video que subió a las historias de su perfil.

“Sí, claro que sí, cómo que no, Melissa del Mar, la heredera de todo lo que he trabajado. Por ahora van coronando mis sobrinos”, agregó en tono de broma, señalando que en caso de no tener hijos, su “herencia” sería para sus sobrinos.