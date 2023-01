Shakira no soporta a su exsuegra. Y el sentimiento es mutuo. Esta es la historia detrás de la tormentosa relación de la colombiana con Montserrat Bernabéu.

Shakira: la ex suegra villana que ella no perdona. SEMANA le cuenta la historia completa de esa guerra a muerte

Shakira se dio cuenta a los pocos meses de anunciarle al mundo su separación. Mientras la cantante lloraba desconsolada en los brazos de su exsuegra, Montserrat Bernabéu, por los días en que se agudizó su crisis con el exjugador, a comienzos del año pasado, la madre de Gerard Piqué se hacía la ‘ciega y sordomuda’ con lo que sabía de sobra: su hijo ya tenía un nuevo amor.

Tan enterada estaba, que conocía bien que Piqué pasaba fines de semana enteros con su nueva novia, Clara Chía Martí, en la casa de campo de su familia en Cabrils, un municipio cercano a Barcelona, tal como lo reveló Laura Fa, periodista e integrante de las Mamarazzis, espacio de entretenimiento de El Periódico, de Cataluña.

Enterada de la situación, Shakira creyó que merecía que su exsuegra le contara la verdad y no que se convirtiera en cómplice silenciosa de una infidelidad. Para la colombiana fue una traición igual de dolorosa a la que sintió cuando finalmente se enteró de que su relación se había acabado sin remedio por cuenta del engaño del padre de sus hijos, tras casi 12 años juntos.

Cuando se supo que Shakira había comenzado su relación con Piqué, la madre del jugador se opuso. No le gustaba que su hijo se enamorara de una mujer diez años mayor e involucrada en el mundo del espectáculo. - Foto: Europa Press

Eso explica, asegura la periodista española, las recientes provocaciones que la colombiana ha hecho contra sus exsuegros: desde colgar la figura de una misteriosa bruja mirando hacia su casa –que está justo enseguida–, hasta levantarlos en los últimos días cada mañana, a todo volumen, con la colaboración que lanzó, el pasado 11 de enero, con el productor argentino Bizarrap, y en cuya letra la madre de Piqué aparece mencionada: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

La prensa española asegura que están tan rotas las relaciones, que Shakira incluso mandó a construir un muro que separe de una vez por todas las dos viviendas.

No era la nuera deseada

Lo curioso, sin embargo, es que la relación entre la artista barranquillera y Montserrat –licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Física y Rehabilitación y casada hace más de tres décadas con Joan Piqué, abogado y empresario catalán– siempre estuvo llena de altibajos.

Así lo asegura a SEMANA Víctor Gayarre, veterano periodista que ha trabajado en distintos medios de España y ha seguido de cerca la relación entre Shakira y el astro del fútbol.

Shakira y la mamá de Gerard Piqué durante un partido de la Copa del Rey: Barcelona contra Sevilla. (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images) - Foto: Europa Press via Getty Images

En 2010, “cuando se supo que Shakira había comenzado su relación con Piqué, la madre del jugador se opuso. No le gustaba que su hijo se enamorara de una mujer diez años mayor e involucrada en el mundo del espectáculo. Esa mezcla le parecía fatal”.

No quería una mujer así para un Piqué de solo 22 años, que brillaba en lo más alto de su carrera con el Barça. “Y, encima, no era catalana, lo que también mortificaba a la señora Bernabéu”, asegura el periodista.

Y enfatiza en que, por entonces, Piqué era visto como un hombre “joven, guapo y millonario. Y no un millonario cualquiera. Era de cuna”. Su abuelo, Amador Bernabéu, es un histórico del F. C. Barcelona y sus padres pertenecen a la boyante burguesía catalana, “tan cerrada como clasista, que ven como un intruso a todo aquel cuya procedencia y apellido no conocen”.

Por eso, cuando el entonces defensa del Barça le contó a su familia que se había enamorado de la colombiana y que ambos lo confirmarían a la prensa, Montserrat, hoy de 60 años, “quedó en shock”, no era la nuera deseada, dice Gayarre.

Sucedió así: en marzo de 2011, la artista oficializó su relación en Twitter al publicar una foto junto al entonces jugador culé: “Les presentó a mi sol”, dijo una Shakira enamorada. Millones de seguidores de la colombiana reaccionaban con entusiasmo. “La prensa española flipaba”, como recuerda Gayarre.

Pero en Esplugues de Llobregat, uno de los sectores más exclusivos de la capital catalana, donde viven los padres de Piqué, Montserrat pasaba horas amargas. “Es que para muchas familias tradicionales de Barcelona, incluso si eres de Madrid, ya eres un intruso. ¡Imagínate entonces si eres de Colombia!”, agrega.

Los Piqué cuestionan el que Shakira esté ejerciendo presión en sus hijos contra la familia de su expareja, en especial sus exsuegros. Foto: Instagram @Shakira - Foto: Foto: Instagram @Shakira

Y a pesar de que para ese momento Shakira ya era una estrella internacional, facturaba millones, era la artista más vendida en español y encandilaba al mundo con su Waka Waka, himno del Mundial de Sudáfrica 2010, para Montserrat era simplemente “una intrusa”.

Según Gayarre, “le fastidiaba todo lo que tenía que ver con ella. Que fuera diez años mayor que su hijo. Que fuera una cantante, así tuviera mucho éxito. Que no fuera catalana o al menos de una familia reconocible. Y además sentía que, por ser mayor, podría manejar a Piqué a su antojo y manipularlo”.

Segura de que la barranquillera sería solo un capricho pasajero de Piqué –descrestado ante la fama y la posibilidad de estar con una estrella internacional de la música–, Montserrat le decía a sus más cercanos que más pronto que tarde la diferencia de edad le pasaría factura a la relación y que Shakira, que la llamaba “mi suegrita”, no se amañaría en Barcelona.

Pero entonces Shakira se radicó definitivamente en esa ciudad y al poco tiempo llegaron los nietos. Primero Milan, tras un año de noviazgo, y luego Sasha en 2014.

“Con el tiempo, no tuvo de otra que hacerse a la idea y creo que hubo momentos en los que incluso se acercaron, y hasta se les veía juntas en los palcos del Barça, principalmente con el nacimiento de los niños, la gran debilidad de toda la familia Piqué”, confiesa el periodista.

Pronto, los peores presagios de la exsuegra se cumplieron: Gerard se alejó, poco a poco, de sus padres para escribir su larga historia de amor con la colombiana. “Y creo que Montserrat detestó esa vida. Ver a su hijo en las revistas del corazón y, sobre todo, que lo trataran como ‘el novio de’. Con el tiempo no le quedó más camino que acostumbrarse”.

Es que, de personalidad discreta, Montserrat pertenece a otro mundo completamente distinto. Gran parte de su trayectoria la ha desarrollado en el prestigioso Institut Guttmann, líder en rehabilitación integral de pacientes con daños cerebrales, lesiones medulares y otros trastornos neurológicos. Fue jefa de la Unidad de Daño Cerebral hasta 2018 y ahora es codirectora de la Fundación Institut Guttmann.

Hoy, lejos de los días en los que Shakira la llamaba “mi suegrita”, la artista no soporta a Montserrat. Y el sentimiento de la familia Piqué hacia la colombiana es mutuo. Según el programa Sálvame, del canal español Telecinco, que tuvo acceso a un audio privado de uno de los integrantes de la familia, los Piqué están unidos bajo un mismo sentimiento en torno a la barranquillera: “Que desaparezca de nuestras vidas”.

Según lo revelado en el programa, “a ellos les da igual si le va la vida bien o mal (a Shakira), pero le piden que desaparezca definitivamente de sus vidas”.

Además, cuestionan el que Shakira esté ejerciendo presión en sus hijos contra la familia de su expareja, en especial sus exsuegros, al parecer, por su rápida complacencia y aceptación con la nueva pareja de su hijo.

“Gerard hace poco tuvo que convencer durante una hora a uno de sus hijos para que entrara a la casa de sus abuelos”, se dijo en el programa.Cierto o no, con la ruptura amorosa de Shakira y Piqué se cierra también un ciclo amargo con Montserrat Bernabéu, una suerte de suegra villana y “enemiga silenciosa” que tuvo que esperar casi diez años para ver cumplido su pronóstico: la relación de su hijo y la colombiana no sería para siempre.