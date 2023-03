“Llevo toda la vida esperándola”: exfutbolista que pretende a Melissa Martínez

Melissa Martínez es una de las presentadoras deportivas más queridas y reconocidas en Colombia no solo por su profesionalismo, sino por su belleza. Aunque su cambio ha sido bastante, muchos seguidores no dudan en elogiarla cada vez que hace una publicación.

Melissa Martínez es una de las presentadoras más queridas. - Foto: Instagram @melissamartineza

Hace poco dejó a más de uno con la boca abierta por una fotografía que compartió donde se le veía en vestido de baño, dejando a la vista el cuerpo, el cual cuida con ejercicios de gimnasio y una dieta de porciones específicas en la que no sacrifica ningún “antojito”.

Las instantáneas fueron tomadas en una piscina, donde Melissa posó feliz y orgullosa de su cuerpo, derrochando sensualidad en redes sociales.

Como era de esperarse, varios usuarios elogiaron y admiraron su belleza con comentarios que fueron dejados en la reciente publicación: “Lo más hermoso de los programas deportivos”, “Un mujerononón y costeña que es lo mismo”, “Linda mi Meli”, “Qué maravilla”, “Qué hermosa”, “Ufff qué rico”, “Mujer divina, eres una diosa”, “Belleza latina” y “Qué calor”, fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Melissa Martínez lució diminuto y sensual traje de baño. - Foto: Foto tomada de Instagram @melissamartineza

Otra de las cosas por la que Melissa fue noticia hace un tiempo se dio por su separación con el futbolista uruguayo Matías Mier. Ellos estuvieron casados durante tres años y hace aproximadamente siete meses se conoció que tomaron la decisión de divorciarse, sin dar ningún tipo de explicación o hablar de las razones que los llevaron a esto.

“En mi humanidad, admito haber tomado algunas decisiones equivocadas y haber causado dolor a una mujer excepcional que estuvo conmigo incondicionalmente y me dio todo su amor, razón por la cual le pido perdón principalmente a ella y a todo aquel que, sin ser mi intención, ha sido afectado por mí actuar”, expresó en su momento el jugador a través de las redes sociales.

Luego de esto, cada uno siguió con su vida y no cabe duda que la barranquillera ha sabido pasar ese trago amargo, pues se le ha visto en conciertos con sus amigos, de viaje en Dubái y con su carrera profesional. Aunque la comunicadora no habla mucho de su vida íntima y amorosa, hace poco se conoció que, al parecer, tendría un nuevo pretendiente.

Melissa Martínez lució un vestido transparente. - Foto: @melissamartineza

Mayer Candelo, exfutbolista y ahora entrenador, no dudó en enviarle piropos a la presentadora. Fue en un diálogo donde estaban ambos cuando él empezó a hablar de su carrera y a decir que nunca se vio afectado por temas de disciplina, alcohol, pero que sí había sufrido por mujeres.

“A mí nunca me cogieron por el tema de tragos, de trasnocho y de la calle... Uno de mis problemas fueron las reinas como Melissa. Pero mi tema nunca fue el de trago o de la noche”, dijo en El VBar de Caracol Radio.

Y luego añadió: “Lo bueno es que ya no lo hago porque estoy esperando a la reina oficial”, refiriéndose a Melissa Martínez que alcanzó a sonrojarse por el comentario, pero que logró sortear la situación.

Esta no es la primera vez que el exdeportista le mandaba indirecta a la periodista puesto que en otro momento le dijo: “Yo llevo toda la vida esperándola, y seguiré esperándola. ¿Por qué es así Melissa, no me corte la ilusión”.

A lo que la periodista respondió entre sonrisas y muy educada que había un requisito entre su lista que Mayer ya no podía cumplir. “Nada de fútbol, nada de guayos, lección aprendida, el resto creo que los cumplirías”, dijo Martínez entre risas.

Mayer finalmente le contestó: “Yo dejo todo eso, Meli, no importa”, e hizo referencia a que la presentadora había dicho que ella no estaba interesada en árabes y por eso creía tener una oportunidad.