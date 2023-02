Melissa Martínez confiesa cómo siguió con su vida luego de separarse de Matías Mier

La periodista y presentadora Melissa Martínez es una de las mujeres más queridas de la farándula nacional, esto debido a su gran profesionalismo a la hora de ponerle una cara alegre a las secciones deportivas y por la belleza que muestra frente a las cámaras y detrás de ellas, como lo hizo en el pasado Carnaval de Barranquilla, donde disfrutó como una “mortal más” del jolgorio y la fiesta currambera.

Pero no todo en la vida de Melissa ha sido color de rosa y el año 2022 fue una muestra de ello, pues durante estos 12 meses tuvo que soportar el final de su matrimonio con el futbolista Matías Mier, quien habría sido el culpable de la separación definitiva y a quien la barranquillera tuvo que dejar atrás para seguir con su vida, un hecho que le trajo retos tan grandes como el cubrimiento del Mundial Qatar 2022.

Melissa Martínez - Foto: @melissamartineza

En las redes sociales de Melissa se podía evidenciar cómo ella con tenacidad y temple asumía de nuevo su soltería y le daba rienda suelta a su nueva condición con cambios de ‘look’ radicales, vacaciones que había postergado en varias ocasiones y que ahora retomó en lugares tan paradisíacos como Dubái, además de varios eventos a los que asistió acompañada de amigas que también pertenecen a la farándula nacional.

Pero por más que Melissa se mostrara fuerte y feliz con su nueva vida, sus más de 2,9 millones de seguidores se preguntaron cuál había sido el secreto de la barranquillera para pasar la página de una forma tan contundente y así poder disfrutar toda la abundancia que le llegó después de la ruptura.

Melissa Martínez - Foto: @melissamartineza

La misma Melissa ha decidido sacar a sus fanáticos de la duda y en sus historias de Instagram ha publicado una frase acompañada de un rayón en forma de corazón con la explicación exacta de lo que hizo una vez se dio cuenta de lo que su exesposo le había hecho.

“Me tragué mis preguntas, eliminé el chat y seguí con mi vida”, dice la imagen que ya está siendo replicada en varias cuentas de Instagram.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan 🙌”, “Ojalá fueran tan fácil 😢 jajaja”, “Definitivamente así hice yo y me siento relax sin mente, súper, esa frase me identifica ❤️”, “❤️😍así es, y se volvió risueña x todo”, “Así debe ser, con la frente en alto”, “Para qué reclamar y hacer show, está donde quiere estar... es simple”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Rechismes, de cibernautas de acuerdo con la periodista.

Sin embargo, hay otro combo de usuarios de Instagram al que ya le empieza a “aburrir” la actitud “altiva” y serena de Melissa, pues argumentan que ya va siendo hora de cumplir con la frase que posteó y de verdad pasar la página, pues desde que terminó su relación, hace ya meses, de vez en cuando publica pullas contra su exesposo o frases que denotan que aún tiene alguna herida abierta.

Melissa Martínez ha compartido varias fotos con sus seguidores sobre sus vacaciones en los Emiratos Árabes. - Foto: Instagram @melissamartineza

“Poco creíble cuando se alardea tanto”, “O sea ya sabemos lo que pasaste, pero nena, suelta ese celular. Ya se vuelve Zzzzz a toda hora buscando atención”, “Algo he aprendido y es que el dolido hace creer con esas imágenes que no está dolido 😂🙊”, “Publica cosas como habla de fútbol. 💤😴”, “Cachona. En su etapa de aceptación”, “Tan cansona mami”, “Hay nenaaa ya”, son algunos de los mensajes que le piden a Martínez que deje de hablar de desamor y se enfoque en otro tema.

Por lo pronto, Melissa está enfocada en la recuperación de su tobillo, el cual se lesionó durante el parrandón que tuvo en el Carnaval de Barranquilla, y en mostrarles a sus seguidores los looks elegantes que ya está luciendo por las calles de Bogotá luego de visitar su amada Curramba.