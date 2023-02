Melissa Martínez se llenó de lágrimas después de contar un duro momento que está viviendo

“Hace mucho rato no sentía una angustia así”, manifestó la famosa colombiana.

Melissa Martínez Artuz es una de las presentadoras y periodistas de deportes más famosas en el país, su popularidad se debe al carisma y la manera como se comunica frente a la pantalla de televisión, pero también en las redes sociales.

El nombre de la colombiana, nacida en Soledad, Atlántico, no deja de llamar la atención, pues con más de dos millones y medio de seguidores en Instagram, Martínez genera cientos de interacciones en las plataformas digitales.

Los fanáticos y cibernautas, que apoyan o critican a la también locutora, han notado cada una de las barreras que enfrentó la figura pública para llegar a posicionarse en el mundo del periodismo deportivo, por lo que la mujer no tiene problema alguno en abrir su corazón y expresar sus sentimientos.

El año pasado, Melissa Martínez estuvo en el Mundial de Catar y robó los suspiros de los internautas. - Foto: Instagram @melissamartineza

Precisamente, entre lo más reciente, Melissa apareció hablando a través de historias en Instagram e hizo una confesión que preocupó a los internautas. Por lo general, el contenido que comparte la soledeña es alegre, pero en esta oportunidad la tristeza en su rostro fue notoria debido a que detalló que tuvo que ir hasta un centro de urgencias con su mascota Molly.

“Aquí llevo a la gordita para la clínica porque amaneció enfermísima. Mírenla, tiene cara de buena, pero está muy malita”, fueron las primeras palabras de la host de TV.

Luego del esto, nuevamente apareció Martínez con un par de lágrimas en su rostro, ya que compartió el avance de su mascota y compañía. “Solo los que tenemos perros entendemos esto. La doctora dijo que se debe quedar por lo menos 24 horas, porque la gordita se encuentra bastante maluca. A mí me entró de todo y se me bajó todo. Yo creo que hasta la presión se me bajó”, aseguró la comunicadora social.

¿Qué sucedió?

Al ser una de las mujeres más famosas del gremio del cubrimiento deportivo en el país, los millones de seguidores que acumula en redes comenzaron a cuestionarla sobre lo que le pasó a su mascota. Por ello, Melissa Martínez quiso ampliar lo sucedido y dio detalles.

“Muchas gracias por preguntar por la gordita. Ella es muy chiquita, entonces, cuando uno tiene animales tan pequeños, los siente muy frágiles, aunque ellos son muy fuertes. El pronóstico inicial es una gastroenteritis hemorrágica, tiene toda la jornada para que le hagan los exámenes. Me tocó dejarla en la clínica. Ella nunca se ha quedado, solo un ratico cuando la esterilizaron y cuando le hacen profilaxis (...) Hace mucho rato no sentía una angustia así, me dijeron hay que entrarla a la clínica y entré en pánico, pero bueno”, explicó la presentadora.

Después, en las últimas horas, la periodista subió una fotografía de su pequeña mascota descansando, aunque no especificó si Molly ya se encuentra en casa.

La presentadora tiene dos perros y uno de ellos es Molly. Instagram. - Foto: Instagram: @melissamartineza

Por otro lado, días atrás, el pasado 29 de enero, Melissa Martínez estuvo de cumpleaños y recibió sus 37 años con la energía y buena vibra que la caracteriza.

En Instagram, la locutora subió varios post del festejo por su nuevo año de vida. En uno de ellos apareció acompañada de otras figuras públicas y amigas, como Ana Karina Soto, Tatiana Franco, Amanda Avella y Valentina Sánchez.

“El regalo es la vida!!! Gracias Dios 😍”, escribió como pie de foto la famosa soledeña.

Por su parte, su colega Ana Karina Soto aprovechó la publicación y comentó: “Te amamos amiguita linda”.

En adición, los internautas también quisieron felicitar a Martínez, por lo que varios escribieron: “Todas merecemos una amiga como Kary, qué bendición”; “Bendiciones infinitas. Eres una mujer increíble”; “Melissa, la mujer más exclusiva de Colombia”, se lee en Instagram.