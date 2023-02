Los lujosos zapatos de Melissa Martínez que cuestan unos 4 millones de pesos

Melissa Martínez ha dado mucho de que hablar en los últimos meses, pues no solo confirmó su separación, sino que se le ha visto con un misterioso hombre. La periodista deportiva hace unos días dejó sorprendidos a sus seguidores al lucir un vestido escotado para celebrar su cumpleaños y es que se ha encargado de mostrarle a los colombianos que a pesar de las circunstancias que vivió el año pasado tras su ruptura con Matías Mier, ahora está mucho más fortalecida y enfocada en ella.

Melissa Martínez sorprendió con un sexy vestido para su cumpleaños. - Foto: @melissamartineza

Ahora sus seguidores se fijaron en un detalle muy particular relacionado con su calzado. La comunicadora costeña compartió en un post de Instagram una foto mostrando la lujosa marca de los zapatos que utilizó en una de las más recientes emisiones de uno de los programas deportivos de ESPN.

Luego de que la periodista soledeña compartiera dicha foto, muchos de sus seguidores se dirigieron a la página web de Louis Vuitton para cerciorarse de que efectivamente dicho calzado estuviese disponible. La sorpresa que muchos se llevaron fue el precio de los mismos, pues al revisar la web el valor es de 775 euros, que en pesos colombianos son cerca de 4 millones.

Melissa Martínez presumió sus zapatos de la marca Louis Vuitton - Foto: @melissamartineza

Melissa Martínez ha mostrado que sus gustos son muy “exquisitos” y que posee una colección de ropa que cualquier quisiera tener. Además, en sus historias también aprovechó para un compartir video donde se pudo evidenciar el armario de la presentadora lleno de chaquetas, vestidos, cajas de zapatos de alto costo y otras cosas.

Melissa Martínez presumió su armario lleno de ropa. - Foto: @melissamartineza

Cabe recordar que hace pocos días la presentadora deportiva se encontraba ofreciendo una reflexión en sus historias de Instagram cuando sus seguidores se fijaron que su escote estaba bastante pronunciado. Ella no le prestó mucha atención a este detalle y como ya el mensaje estaba grabado, al parecer, le pareció que las palabras eran mucho más poderosas que el detalle de una blusa con los botones demasiado abiertos.

Melissa Martínez es una de las periodistas más activas en las redes sociales. En su cuenta de Instagram ya tiene más de 2,7 millones de seguidores.

Melissa Martínez sorprendió con radical cambio de ‘look’

Melissa Martínez está feliz viviendo su nueva etapa de soltera, que ya hacía bastantes años no disfrutaba, pues estuvo por más de cinco años con el futbolista Matías Mier.

La periodista fue una de las reporteras encargadas de cubrir el Mundial de Catar 2022, al que llegó recargada y soltera, mostrando una nueva faceta fresca y desentendida de compromisos, así como robando suspiros por todos los rincones de Doha, ciudad donde se llevó a cabo la mayoría de los partidos del torneo.

Además, Martínez no desaprovechó la oportunidad de estar en tierras del Oriente Medio para visitar Dubai e ir como una niña chiquita por diferentes sitios turísticos, como un gran parque acuático donde no solo mostró los asombrosos y muy sexis bikinis que tiene en su clóset, sino que decidió lanzarse por toboganes altísimos y con caídas casi de 90 grados, que dejaron ver a una Martínez más divertida y transparente de la que muchos están acostumbrados a ver ante cámaras.

En el último post, Martínez hizo una gran revelación ante los más de 2,7 millones de fans y fue el radical cambio de look que se hizo, pues ostentaba una melena rubia en visos que se decantaban en un tono uniforme en las puntas. Ahora quiso renovar su tintura, pues sus raíces ya estaban muy pronunciadas, y gracias a un software de proyección en color ella pudo mostrar las posibilidades que tenía para darle una nueva vida a su cabello.

La presentadora mantiene muy al tanto a sus seguidores. - Foto: Foto: Instagram @melissamartineza

Primero mostró un look con su pelo completamente negro, color natural de Melissa, pero ella misma, junto a su estilista, decidieron que no era la opción más adecuada para elegir. Luego vino un color rojo al estilo La Sirenita, pero las dos coincidieron en que era un no rotundo. Uno de los colores que quizá sí la cautivó fue un cobre claro, o “zanahoria” como muchos lo llaman, dejándolo como una de las posibles opciones, aunque no con mucho convencimiento.

Finalmente, las dos mujeres mostraron la última opción, diciendo que era un no rotundo. Sin embargo, esto fue para despistar a todos los seguidores de Martínez, pues fue el color rubio platinado, el mismo que lleva la presentadora Mary Méndez, el que enamoró a Melissa y ya lleva en su bien cuidada e hidratada melena, aunque el de ella es un poco más oscuro y conserva visos negros de raíz que le dan una profundidad y un volumen perfecto.