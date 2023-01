“Nada de guayos”: Melissa Martínez tiene muy claro que no quiere más futbolistas en su corazón

Melissa Martínez fue una de las famosas que en 2022 terminó con el corazón roto, una de tantas en la lista de luminarias entusadas que encabezó Shakira y le siguió Carolina Cruz, Carmen Villalobos, Kimberly Reyes y muchas más, quienes afortunadamente han sabido sobrellevar la pérdida, salir victoriosas como aves fénix y –lo mejor de todo– facturar su despecho a como dé lugar, siendo la diva del pop el mejor ejemplo con su más reciente sencillo, BZRP Session # 53, con la que se vengó de manera magistral contra el exfutbolista Gerard Piqué.

Y fue precisamente otro futbolista el que le rompió el corazón a la presentadora deportiva, quien siempre se mostró muy transparente ante sus más de 2,7 millones de seguidores, dejándoles claro que el dolor estaba, el duelo se tenía que hacer, pero que el optimismo y las ganas de salir adelante eran más fuertes y, por eso, ella pudo disfrutarse su cubrimiento del Mundial Qatar 2022 y todas las abundancias que le llegaron luego del final de su matrimonio.

Melissa Martínez estuvo en el Mundial de Qatar 2022 y robó los suspiros de los internautas. - Foto: Instagram @melissamartineza

Ahora, Melissa está perfecta viviendo su soltería y cada vez que tiene oportunidad revela más detalles de lo que siente hacia sí misma en este nuevo estado civil que ostenta, como lo hizo en una pasada entrevista que dio para el programa radial El Vbar, donde no solo le hicieron preguntas sobre su soltería, sino también sobre el nuevo éxito de Shakira.

La periodista no se guardó nada y dejó a muchos con la boca abierta sobre las respuestas. Si bien no dio nombres puntuales, muchos indicaron que eran para Matías Mier. Primero se refirió sobre las vacaciones de lujo que se dio Melissa en Dubái y ella misma sostuvo que no le gusta una cosa de la cultura árabe. “Es que no me gusta ser parte de la lista de 7 (mujeres), por eso no tomé la determinación de quedarme allá. El Ferrari, siempre Ferrari, siempre Ferrari”, agregó la barranquillera, dejando en el aire la relación entre su ruptura y la Sesión 53 de Bizarrap.

La presentadora sigue dejando claro que no quiere hombres de fútbol en su vida. Foto: Instagram @melissamartineza. - Foto: Foto: Instagram @melissamartineza.

Luego, Melissa se adentró más en lo que quiere para su vida y lo compartió con sus colegas sin ningún reparo, dejando claros los requisitos que está pidiendo para una futura pareja, sin dar fecha de cuándo podría volver a poner a su corazón de vuelta al ruedo, todo luego de que Máyer Candelo, exjugador de fútbol, intentara hacerle algunos piropos a la periodista, quien aseveró en decir que no quería nada con una persona que tuviera que ver con ese deporte. “Usted se acuerda de la chica que hizo una lista de requisitos. Entre los requisitos hay uno que Mayer no puede cumplir: nada de fútbol, nada de guayos, lección aprendida”.

“Déjalo ir”: la contundente indirecta de Melissa Martínez a su exesposo Matías Mier

Melissa Martínez es una de las presentadoras de televisión más simpáticas y extrovertidas de la TV colombiana y latina, personalidad que le ha hecho ganar el amor de millones de televidente y cibernautas que la siguen en todas sus redes sociales, quienes aprovechan cada dinámica y juego que ella haga en Instagram para preguntarle lo que se les pasa por la cabeza.

Uno de los temas que más le gusta preguntar a los más de 2,7 millones de seguidores de Martínez es sobre su expareja, Matías Mier, con quien terminó el año pasado luego de que el futbolista mismo reconociera que quebrantó la confianza de la barranquillera y le hizo “mucho daño”, algo que la periodista hoy ya tiene muy superado y del que habla sin tapujo.

En medio de una dinámica de preguntas que Melissa propuso en sus historias de Instagram, un seguidor aprovechó y le preguntó: “¿un clavo saca a otro clavo?”, asunto que la presentadora abordó de una forma muy directa con un tajante “no”, dejando claro que ella nunca buscaría eliminar de su corazón a un amor consiguiéndose otro al instante. Esta respuesta estuvo acompañada de una imagen de la barranquillera, posando muy sonriente ante la cámara, abrigada por una gran chaqueta impermeable.

Melissa Martínez ha compartido varias fotos con sus seguidores sobre sus vacaciones en los Emiratos Árabes. - Foto: Instagram @melissamartineza

A esta pregunta le siguió otra por la misma línea, pero ya más enfocada en Matías sin necesidad de mencionarlo por ninguna parte. “¿Crees en las segundas oportunidades?”, fue la segunda cuestión que Melissa también abordó, pero esta vez de una forma más frentera, pues decidió responder con una imagen de una señal de tránsito que dice “déjalo ir”, lo que deja claro que ella no cree en las segundas oportunidades y menos con su ex, quien la habría herido en lo más profundo de su corazón.