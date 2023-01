“Déjalo ir”: la contundente indirecta de Melissa Martínez a su exesposo Matías Mier

Melissa Martínez es una de las presentadoras de televisión más simpáticas y extrovertidas de la TV colombiana y latina, personalidad que le ha hecho ganar el amor de millones de televidente y cibernautas que la siguen en todas sus redes sociales, quienes aprovechan cada dinámica y juego que ella haga en Instagram para preguntarle lo que se les pasa por la cabeza.

Uno de los temas que más le gusta preguntar a los más de 2.7 millones de seguidores de Martínez es sobre su expareja, Matías Mier, con quien terminó el año pasado luego de que el futbolista mismo reconociera que quebrantó la confianza de la barranquillera y le hizo “mucho daño”, algo que la periodista hoy ya tiene muy superado y del que habla sin tapujo.

Miles de internautas suelen elogiar a Melissa Martínez por su belleza y talento. - Foto: Instagram @melissamartineza

En medio de una dinámica de preguntas que Melissa propuso en sus historias de Instagram, un seguidor aprovechó y le preguntó: “¿un clavo saca a otro clavo?”, asunto que la presentadora abordó de una forma muy directa con un tajante “no”, dejando claro que ella nunca buscaría eliminar de su corazón a un amor consiguiéndose otro al instante. Esta respuesta estuvo acompañada de una imagen de la barranquillera, posando muy sonriente ante la cámara, abrigada por una gran chaqueta impermeable.

A esta pregunta le siguió otra por la misma línea, pero ya más enfocada en Matías sin necesidad de mencionarlo por ninguna parte. “¿Crees en las segundas oportunidades?”, fue la segunda cuestión que Melissa también abordó, pero esta vez de una forma más frentera, pues decidió responder con una imagen de una señal de tránsito que dice “déjalo ir”, lo que deja claro que ella no cree en las segundas oportunidades y menos con su ex, quien la habría herido en lo más profundo de su corazón.

Melissa Martínez estuvo en el Mundial de Catar 2022 y robó los suspiros de los internautas. - Foto: Instagram @melissamartineza

Lo mejor del asunto es que otro seguidor decidió voltear el tema directamente para Melissa, preguntándole si tiene varios pretendientes detrás de ella, pues ahora la barranquillera está soltera y disfrutando de su momento en soledad. Para ella, estar sin pareja no es ningún obstáculo para hacer lo que más le gusta, entre lo que está bailar, viajar, ver fútbol y mil cosas más.

La respuesta de Melissa no se hizo esperar y llegó con emoticones y todo. “Sí”, contestó Martínez, añadiendo un “empre”, para completar la palabra siempre, dando a entender que nunca le han faltado los hombres que buscan tener una relación sentimental con ella, asunto que la agobia y la cansa, dadas las reacciones de los avatares que puso en su historia, pues los dos están con cara de desespero y cansancio.

Esta no ha sido la única indirecta que Melissa le ha tirado a su expareja. En una entrevista del programa radial ‘El Vbar’ le hicieron varias preguntas a la colombiana relacionadas con el nuevo tema musical de Shakira, su sesión 53 con Bizarrap. La periodista no se guardó nada y dejó a muchos con la boca abierta sobre las respuestas que, si bien no dio nombres puntuales, muchos indicaron que eran para Matías Mier.

- Foto: Tomada de Instagram @melissamartineza

Primero se habló sobre las vacaciones de lujo que se dio Melissa en Dubái y ella misma sostuvo que no le gusta una cosa de la cultura árabe. “Es que no me gusta ser parte de la lista de 7 (mujeres), por eso no tomé la determinación de quedarme allá. El Ferrari, siempre Ferrari, siempre Ferrari”.

Luego, Máyer Candelo, exjugador de fútbol, intentó hacerle algunos piropos y la periodista fue muy clara en decir que no quería nada con una persona que tuviera que ver con ese deporte. “Usted se acuerda de la chica que hizo una lista de requisitos. Entre los requisitos hay uno que Mayer no puede cumplir: nada de fútbol, nada de guayos, lección aprendida”.